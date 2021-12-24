Торт "Чародейка" – рецепт бисквитного торта, которому почти 50 лет

Несмотря на всю свою красоту, "Чародейка" очень проста в исполнении. Бисквит режется пополам и промазывается сливочным заварным кремом. Для украшения нужна шоколадная глазурь

Торт "Чародейка" / Фото: instagram.com/svetlakosya_/

"Чародейка" продавалась в магазинах, это не рукотворный десерт советских хозяек, как было с хитом 1990-ых – "Творожным домиком".

Она появилась в магазинах примерно в 1973 году и считалась тортом длительного хранения.

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Что это значит, сложно сказать. Есть предположение, что он мог простоять в холодильнике больше двух-трех суток.

Стоила "Чародейка" немного, поэтому и была очень популярной.

Со временем это стало торжественной, но уже домашней выпечкой. И если достойно украсить торт, то можно смело ставить на праздничный стол.

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В торте от svetlakosya крем готовится на сливочном масле без сливок. Их можно добавить за счет сокращения масла. Но тогда крем будет не таким стабильным.

Торт "Чародейка"

Ингредиенты для бисквита:

4 яйца;

щепотка соли;

по 120 г сахара, муки.

Для крема:

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300 мл молоко;

100 г сахар;

30 г кукурузный крахмал или мука;

1 яйцо C1;

150 г сливочное масло сливочное 82,5%.

Для пропитки:

2 ст. л. сахара;

4 ст. л. воды.

Для глазури:

100 г темного шоколада;

60 г сливочного масла.

Как приготовить: