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Торт "Мумия" на Хэллоуин – рецепт очень сливочного десерта

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
27 октября, 09:01
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Этот торт выпекается в формах для хлеба. Для бисквита нужно немного тыквенного пюре. Сама "мумия" оформляется с помощью сливочной глазури и кондитерского мешка
Торт "Мумия" на Хэллоуин
Торт "Мумия" на Хэллоуин / Фото: www.womansday.com

При желании меню на Хэллоуин, в нашем случае десертное, можно не ограничивать традиционным тыквенным пирогом. Вместе с ним стоит испечь белоснежный торт "Мумия".

В оригинальном рецепте предлагают использовать в тесте патоку, попробуйте заменить ее натуральным йогуртом.

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"Бинты", которыми обертывается мумия для этого торта на Хэллоуин, делаются с помощью сливочной глазури, "глаза" – это шоколадное драже.

Торт "Мумия" на Хэллоуин

Ингредиенты:

  • 450 г муки (может понадобиться больше);
  • 2 ч. л. разрыхлителя;
  • 1 ч. л. пищевой соды;
  • 1/2 ч. л. молотый мускатный орех;
  • 1/2 ч. л. соли;
  • 300 г сахара;
  • 150 г сливочного масла;
  • 3 больших яйца;
  • 250 г тыквенного пюре;
  • 1 ч. л. экстракт ванили или ванильный сахар;
  • 150 г натурального йогурта.

Для глазури:

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  • 230 г сливочного сыра комнатной температуры;
  • 150 г сливочного масла комнатной температуры;
  • 150 г сахара;
  • 50 г жирных сливок;
  • 1/2 ч. л. экстракт ванили или ванильный сахар;
  • шоколадное драже.

Как приготовить:

  1. Нагрейте духовку до 180 градусов. Слегка смажьте формы для выпечки хлеба и выстелите дно пергаментной бумагой, оставив выступы.
  2. В большой миске смешайте муку, разрыхлитель, пищевую соду, мускатный орех и соль.
  3. Во второй миске взбейте сахар, масло, яйца, тыкву и ванильный сахар. Постепенно добавляйте мучную смесь, чередуя с йогуртом. Перемешайте.
  4. Разлейте смесь между по формам и выпекайте от 65 до 70 минут. Проверьте готовность зубочисткой. Охладите.
  5. Миксером взбейте сливочный сыр и масло до однородной массы. Добавьте сахар и взбейте до однородной массы.
  6. Влейте сливки и ваниль и взбивайте до образования мягких пиков, около 2 минут.
  7. Нанесите тонкий слой глазури (около стакана) поверх каждого торта.
  8. Перелейте остальную глазурь в кондитерский мешок с плоским наконечником и создайте "бинты".
  9. "Глаза" сделайте с помощью драже. Охладить.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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