Еда
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🚫 Жесткий карантин ❌ ДТП с мажором в Харькове 👻 Хэллоуин-2021 💡 Большое обновление сетей

Результаты поиска

Выберите рубрику

Рубрика

Все рубрики
Украина
Регионы
Власть
Деньги
Мир
Некрологи
Life
Звезды
Сюжет дня
Интервью
Новости компаний
Авторские статьи
Киев
Происшествия и криминал
Мультимедиа
Спорт
Подкасты
Игра
Лайфхакер
Техно
Еда
Онлайн-конференции
Видео
Hub
Религия
Выборы 2019

Выберите дату

Дата

Сортировать по

Сортировать по

Новейшие
старые
По просмотрам
За последние 24 часа
За последний месяц
За текущий год

Салаты с виноградом

Сезонная запеканка

Напитки осени

Для веганов

Как хранить инжир

Идеальный ланч-бокс
СЕГОДНЯ Еда

Торт на Хэллоуин – как приготовить красивый, но простой десерт с шокладом и клубникой

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
29 октября, 10:23
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
По сути, это воздушный бисквит, который пропитывается сливочным кремом. В качестве декора – растопленный темный шоколад и клубничный соус, его можно заменить вареньем
Торт на Хэллоуин
Торт на Хэллоуин / Фото: www.goodto.com

На этот торт вы потратите максимум два часа. Зато он большой, его хватит на всех, и вкусный. Кулинарный блогер Джессика Дэди рекомендует сделать отверстия в бисквите с помощью шпажки, так крем максимально его пропитает.

Итак, если запланировали торт на Хэллоуин с шоколадными подтеками – это отличный рецепт. Как приготовить сливочный торт "Мумия" – узнаете здесь.

Реклама

Торт с шоколадными и клубничными подтеками

Ингредиенты:

  • по 225 г сливочного масла, сахарной пудры;
  • 275 г муки;
  • 2 ч. л. разрыхлителя;
  • 4 яйца, взбитые;
  • 4 ст. л. молока;
  • 1 ч. л. ванильного экстракта.

Для "кровяных" подтеков:

  • 200 г нарезанной клубники или джема;
  • 1 ст. л. лимонного сока;
  • 100 г сахарной пудры.

Для крема:

Реклама
  • 250 г сливочного масла;
  • 500 г сахарной пудры;
  • 100 мл сливок;
  • 1 ч. л. ванильного сахара.

Для шоколадных подтеков:

  • 100 г темного шоколада;
  • 1 ст. л. растительного масла.

Как приготовить:

  1. Разогреть духовку до 180 градусов.
  2. Взбить масло и сахар. По очереди добавить яйца, частями – просеянную муку и разрыхлитель.
  3. Добавить молоко и экстракт, перемешать. Вылить тесто в форму, застеленные пергаментом, выпекать до готовности примерно 25-30 минут. Дать остыть. Разрезать на части.
  4. С помощью деревянной шпажки сделать проколы на коржах.
  5. Для "крови" в сотейнике сварить клубнику, сахар и лимонный сок до загустения.
  6. Снять с огня, взбить блендером. Полить соусом коржи, оставив немного для украшения.
  7. Для крема сливочное масло, пудру, сливки и ваниль взбить венчиком до однородности.
  8. Смазать коржи кремом, сформировать торт и убрать в холодильник.
  9. Шоколад растопить на водяной бане, вмешать масло и немного остудить. С помощью чайной ложки полить торт шоколадом, чтобы получились подтеки.
  10. Убрать в холодильник до полного застывания шоколада.
  11. Украсить клубничным соусом и вернуть в холодильник на 25-30 минут.

Читайте также:

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Тест редакции
Звездная пицца
Мы продегустировали 3 вида DZIDZIO PIZZA
Честный отзыв
Любишь итальянскую кухню?
Готовить пиццу
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Невозможное возможно
VIP-ресторан в небе
Вау!
Готовим ужин сегодня
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять