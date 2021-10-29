Торт на Хэллоуин – как приготовить красивый, но простой десерт с шокладом и клубникой

На этот торт вы потратите максимум два часа. Зато он большой, его хватит на всех, и вкусный. Кулинарный блогер Джессика Дэди рекомендует сделать отверстия в бисквите с помощью шпажки, так крем максимально его пропитает.
Итак, если запланировали торт на Хэллоуин с шоколадными подтеками – это отличный рецепт. Как приготовить сливочный торт "Мумия" – узнаете здесь.
Торт с шоколадными и клубничными подтеками
Ингредиенты:
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- по 225 г сливочного масла, сахарной пудры;
- 275 г муки;
- 2 ч. л. разрыхлителя;
- 4 яйца, взбитые;
- 4 ст. л. молока;
- 1 ч. л. ванильного экстракта.
Для "кровяных" подтеков:
- 200 г нарезанной клубники или джема;
- 1 ст. л. лимонного сока;
- 100 г сахарной пудры.
Для крема:
- 250 г сливочного масла;
- 500 г сахарной пудры;
- 100 мл сливок;
- 1 ч. л. ванильного сахара.
Для шоколадных подтеков:
- 100 г темного шоколада;
- 1 ст. л. растительного масла.
Как приготовить:
- Разогреть духовку до 180 градусов.
- Взбить масло и сахар. По очереди добавить яйца, частями – просеянную муку и разрыхлитель.
- Добавить молоко и экстракт, перемешать. Вылить тесто в форму, застеленные пергаментом, выпекать до готовности примерно 25-30 минут. Дать остыть. Разрезать на части.
- С помощью деревянной шпажки сделать проколы на коржах.
- Для "крови" в сотейнике сварить клубнику, сахар и лимонный сок до загустения.
- Снять с огня, взбить блендером. Полить соусом коржи, оставив немного для украшения.
- Для крема сливочное масло, пудру, сливки и ваниль взбить венчиком до однородности.
- Смазать коржи кремом, сформировать торт и убрать в холодильник.
- Шоколад растопить на водяной бане, вмешать масло и немного остудить. С помощью чайной ложки полить торт шоколадом, чтобы получились подтеки.
- Убрать в холодильник до полного застывания шоколада.
- Украсить клубничным соусом и вернуть в холодильник на 25-30 минут.
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