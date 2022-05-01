Торт на кока-коле – очень калорийная, но вкусная гордость США

Когда хочется сравнительно некалорийный пирог, нужно печь яблочный ирландский. Когда хочется съесть порцию насыщенного, пористого и сочного шоколадного пирога – нужно пробовать традиционный американский на кока-коле.
Впервые этот рецепт был опубликован в 1952 году, сам торт подавался на праздники и во время общественных мероприятий.
В тесто идут растительное и сливочное масло, какао и, конечно, кола. Ее же нужно добавить в шоколадную глазурь, которая украсит десерт.
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Торт на кока-коле
Для теста:
- 250 г муки;
- 200 г сахара;
- 110 г сливочного масла;
- 120 мл растительного масла;
- 3 ст. л. с горкой какао;
- 240 мл колы;
- 120 мл кефира;
- 2 яйца;
- 1 ч. л. соды;
- 2 яйца;
- ванильный сахар.
Для глазури:
- 110 г сливочного масла;
- 150-200 г сахарной пудры;
- 3 ст. л. какао;
- 6 ст. л. колы.
А в Италии готовят роскошный рисовый пирог. Для него можно использовать готовое слоеное тесто.
Как приготовить:
- Соединить муку с сахаром.
- Соединить сливочное масло и растительное, какао и колу. Довести до кипения, убрать с огня.
- Влить масляную смесь к муке, перемешать. Вбить яйца, добавить ванилин, перемешать.
- Смешать кефир с содой и сразу вылить в тесто.
- Выпекать 20-25 минут на застеленном противне в разогретой до 190 градусов духовке.
- Для глазури соединить масло, колу и какао, разогреть на огне. Добавить пудру и хорошо перемешать. Можно пробить с помощью блендера. Украсить торт.
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