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Торт на кока-коле – очень калорийная, но вкусная гордость США

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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1 мая, 11:38
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Торт к тому же украшает глазурь, она готовится опять же с колой, сливочным маслом и сахарной пудрой. Традиционно украшается маршмеллоу и орехами
Торт на кока-коле
Торт на кока-коле / Фото: www.lifeloveandsugar.com

Когда хочется сравнительно некалорийный пирог, нужно печь яблочный ирландский. Когда хочется съесть порцию насыщенного, пористого и сочного шоколадного пирога – нужно пробовать традиционный американский на кока-коле.

Впервые этот рецепт был опубликован в 1952 году, сам торт подавался на праздники и во время общественных мероприятий.

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В тесто идут растительное и сливочное масло, какао и, конечно, кола. Ее же нужно добавить в шоколадную глазурь, которая украсит десерт.

Торт принято украшать маршмеллоу и пеканом. Рецепт со страницы vinegretteblog.

Торт на кока-коле

Рецепт торта на кока-коле
Рецепт торта на кока-коле / Фото: www.lifeloveandsugar.com

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Для теста:

  • 250 г муки;
  • 200 г сахара;
  • 110 г сливочного масла;
  • 120 мл растительного масла;
  • 3 ст. л. с горкой какао;
  • 240 мл колы;
  • 120 мл кефира;
  • 2 яйца;
  • 1 ч. л. соды;
  • 2 яйца;
  • ванильный сахар.

Для глазури:

  • 110 г сливочного масла;
  • 150-200 г сахарной пудры;
  • 3 ст. л. какао;
  • 6 ст. л. колы.

А в Италии готовят роскошный рисовый пирог. Для него можно использовать готовое слоеное тесто.

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Как приготовить:

  1. Соединить муку с сахаром.
  2. Соединить сливочное масло и растительное, какао и колу. Довести до кипения, убрать с огня.
  3. Влить масляную смесь к муке, перемешать. Вбить яйца, добавить ванилин, перемешать.
  4. Смешать кефир с содой и сразу вылить в тесто.
  5. Выпекать 20-25 минут на застеленном противне в разогретой до 190 градусов духовке.
  6. Для глазури соединить масло, колу и какао, разогреть на огне. Добавить пудру и хорошо перемешать. Можно пробить с помощью блендера. Украсить торт.

Рецепт пирога "Штирлиц", которые многие могут помнить из детства, читайте здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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