Торт на кока-коле – очень калорийная, но вкусная гордость США

Торт к тому же украшает глазурь, она готовится опять же с колой, сливочным маслом и сахарной пудрой. Традиционно украшается маршмеллоу и орехами

Торт на кока-коле / Фото: www.lifeloveandsugar.com

Когда хочется сравнительно некалорийный пирог, нужно печь яблочный ирландский. Когда хочется съесть порцию насыщенного, пористого и сочного шоколадного пирога – нужно пробовать традиционный американский на кока-коле.

Впервые этот рецепт был опубликован в 1952 году, сам торт подавался на праздники и во время общественных мероприятий.

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В тесто идут растительное и сливочное масло, какао и, конечно, кола. Ее же нужно добавить в шоколадную глазурь, которая украсит десерт.

Торт принято украшать маршмеллоу и пеканом. Рецепт со страницы vinegretteblog.

Торт на кока-коле

Рецепт торта на кока-коле / Фото: www.lifeloveandsugar.com

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Для теста:

250 г муки;

200 г сахара;

110 г сливочного масла;

120 мл растительного масла;

3 ст. л. с горкой какао;

240 мл колы;

120 мл кефира;

2 яйца;

1 ч. л. соды;

2 яйца;

ванильный сахар.

Для глазури:

110 г сливочного масла;

150-200 г сахарной пудры;

3 ст. л. какао;

6 ст. л. колы.

А в Италии готовят роскошный рисовый пирог. Для него можно использовать готовое слоеное тесто.

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Как приготовить:

Соединить муку с сахаром. Соединить сливочное масло и растительное, какао и колу. Довести до кипения, убрать с огня. Влить масляную смесь к муке, перемешать. Вбить яйца, добавить ванилин, перемешать. Смешать кефир с содой и сразу вылить в тесто. Выпекать 20-25 минут на застеленном противне в разогретой до 190 градусов духовке. Для глазури соединить масло, колу и какао, разогреть на огне. Добавить пудру и хорошо перемешать. Можно пробить с помощью блендера. Украсить торт.

Рецепт пирога "Штирлиц", которые многие могут помнить из детства, читайте здесь.