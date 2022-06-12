Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуация в Северодонецке ⚡ Обстрелы городов Украины 🌱 Троица 2022 💲 Что с долларом?

Без муки и сахара

Бамбл-кофе

Сыр за 15 минут

Готовим баклажаны

Как в детстве

Суп из кабачков
СЕГОДНЯ Еда

Торт "Пломбир" из детства – готовится без духовки и за 30 минут

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
12 июня, 11:26
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
И печенья для коржей тоже не нужно. Вместо него используется обжаренные на сковороде мука вместе со сливочным маслом и сахаром
Торт "Пломбир" без выпечки
Торт "Пломбир" без выпечки / Фото: instagram.com/marina_v_cake

"Пломбир" был не таким частым десертом, как, например, "Наполеон", его, кстати, тоже можно сделать без выпечки. Пришло время исправить эту несправедливость.

За счет того, что крем для "Пломбира" готовится путем заваривания жирной сметаны с ванильным сахаром, он действительно напоминает мороженое.

Реклама

Желательно дать торту побыть в холодильнике, чтобы крем пропитал масляную крошку, которая исполняет роль коржей.

На канале Готовим дома ингредиентов предлагают на небольшой торт. Советуем удваивать их, так как он съедается очень быстро.

Торт "Пломбир", рецепт со вкусом детства

Торт "Пломбир", рецепт со вкусом детства
Торт "Пломбир", рецепт со вкусом детства

Реклама

Ингредиенты для коржей:

  • мука – 250 г;
  • сахар – 70 г;
  • сливочное масло – 150 г.

Крем:

  • яйца – 2 шт.;
  • сахар – 150 г;
  • ванильный сахар – 1 ч. л.;
  • сметана 20% – 500 г;
  • крахмал – 3 ст. л.;
  • сливочное масло – 50 г.

Как приготовить:

Реклама
  1. Для крема яйца, сахар, крахмал и ванильный сахар, перемешать венчиком.
  2. Добавить сметану и перемешать. Варить на среднем огне 5-6 минут, помешивая, до загустения. Добавить сливочное масло, перемешать и перелить в миску, чтобы крем быстрее остыл.
  3. Муку соединить с сахаром, перемешать. Масло обсыпать этой же мукой и натереть. Руками соединить натертое масло с остальной мукой.
  4. Обжарить на сухой сковороде до золотистого цвета. Остудить.
  5. Форму для торта застелить пергаментом. Выложить слой крошки и перемазать кремом. Таким образом сформировать торт.
  6. Отправить в холодильник на один час минимум.

Этапы приготовления торта "Пломбир" смотрите в ролике.

Здесь найдете рецепт нового десерта, похожего на торт. Для него нужны шоколадные вафли.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Поддерживай водный баланс
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Используете мяту в рационе?
Готовить
Подборка блюд
Что приготовить из брокколи
Рецепты
Секреты чешской кухни
Куриная печень
Готовить
Секреты свежести
Как хранить сыр?
Узнать
Контроль качества
Как проверить чай?
Хакнуть
Кулинарная скорая помощь
Чем заменить соль в рационе?
Узнать
Держи себя в форме
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Лайфхак недели
Домашняя вареная колбаса
Хакнуть

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Telegram
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять