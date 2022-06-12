Торт "Пломбир" из детства – готовится без духовки и за 30 минут

И печенья для коржей тоже не нужно. Вместо него используется обжаренные на сковороде мука вместе со сливочным маслом и сахаром

Торт "Пломбир" без выпечки / Фото: instagram.com/marina_v_cake

"Пломбир" был не таким частым десертом, как, например, "Наполеон", его, кстати, тоже можно сделать без выпечки. Пришло время исправить эту несправедливость.

За счет того, что крем для "Пломбира" готовится путем заваривания жирной сметаны с ванильным сахаром, он действительно напоминает мороженое.

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Желательно дать торту побыть в холодильнике, чтобы крем пропитал масляную крошку, которая исполняет роль коржей.

На канале Готовим дома ингредиентов предлагают на небольшой торт. Советуем удваивать их, так как он съедается очень быстро.

Торт "Пломбир", рецепт со вкусом детства

Торт "Пломбир", рецепт со вкусом детства

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Ингредиенты для коржей:

мука – 250 г;

сахар – 70 г;

сливочное масло – 150 г.

Крем:

яйца – 2 шт.;

сахар – 150 г;

ванильный сахар – 1 ч. л.;

сметана 20% – 500 г;

крахмал – 3 ст. л.;

сливочное масло – 50 г.

Как приготовить:

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Для крема яйца, сахар, крахмал и ванильный сахар, перемешать венчиком. Добавить сметану и перемешать. Варить на среднем огне 5-6 минут, помешивая, до загустения. Добавить сливочное масло, перемешать и перелить в миску, чтобы крем быстрее остыл. Муку соединить с сахаром, перемешать. Масло обсыпать этой же мукой и натереть. Руками соединить натертое масло с остальной мукой. Обжарить на сухой сковороде до золотистого цвета. Остудить. Форму для торта застелить пергаментом. Выложить слой крошки и перемазать кремом. Таким образом сформировать торт. Отправить в холодильник на один час минимум.

Этапы приготовления торта "Пломбир" смотрите в ролике.

Здесь найдете рецепт нового десерта, похожего на торт. Для него нужны шоколадные вафли.