Торт "Творожный домик" без выпечки – главный десерт новогоднего стола начала 1990-ых

Понятно, что максимально вкусным "Творожный домик" получается, когда настоится в холодильнике несколько часов.
В отличие от не менее популярного десерта "Трубочек со сгущенкой", "Творожный домик" готовится максимально быстро.
Важно хорошо перетереть творог с сахаром и сметаной, продумать дополнительные ингредиенты в крем и приготовить шоколадную глазурь.
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В рецепте recepty_madame_d, кроме обязательного, есть свежая клубника. Если есть замороженная ягода, то ее нужно будет обсушить после разморозки.
Торт "Творожный домик"
Ингредиенты:
- Творог – 1 пачка
- Масло сливочное – 100 г
- Сахар – 0,5-1 стакан
- Пакетик ванильного сахара
- Печенье (не слишком сладкое) – 2 пачки
- Молоко – 1 стакан
- Фрукты или ягоды
- Сметана – 180 г
- Шоколад – 150 г
Как приготовить:
- Творог, масло, порезанное кусочками, сахар и ванильный сахар хорошо перемешать вилкой до образования однородной массы.
- На пищевую пленку выложить предварительно смоченное в теплом молоке печенье в форме прямоугольника в три ряда. На печенье аккуратно намазать творожную массу.
- Сделать второй слой из печенья и выложить слой из творога, на творог положить фрукты.
- Аккуратно поднять крайние ряды печенья вверх, чтобы получилась пирамида. Убрать в морозильник на 15-20 минут.
- Для глазури разогреть в небольшой кастрюльке сметану, добавить кусочки шоколада, хорошо перемешать.
- Аккуратно снять пленку с торта. Залить шоколадом, оставить в холодильнике минимум на 4 часа. Подавать с ягодой и фруктами.
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