Еда
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😷 Штамм Омикрон 💡 Что изменится 1 декабря 🔱 Бурба - герой или предатель? 🎄 Новый год 2022

Салаты с виноградом

Сезонная запеканка

Напитки осени

Для веганов

Как хранить инжир

Идеальный ланч-бокс
СЕГОДНЯ Еда

Торт "Творожный домик" без выпечки – главный десерт новогоднего стола начала 1990-ых

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
30 ноября, 10:30
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Нужно покупное печенье квадратной формы и хороший творог, который будет перетираться с маслом и сахаром. В качестве декора – шоколадная глазурь, кусочки фруктов или ягоды
Торт "Творожный домик"
Торт "Творожный домик" / Фото: instagram.com/recepty_madame_d/

Понятно, что максимально вкусным "Творожный домик" получается, когда настоится в холодильнике несколько часов.

В отличие от не менее популярного десерта "Трубочек со сгущенкой", "Творожный домик" готовится максимально быстро.

Реклама

Важно хорошо перетереть творог с сахаром и сметаной, продумать дополнительные ингредиенты в крем и приготовить шоколадную глазурь.

В рецепте recepty_madame_d, кроме обязательного, есть свежая клубника. Если есть замороженная ягода, то ее нужно будет обсушить после разморозки.

Торт "Творожный домик"

Ингредиенты:

Реклама
  • Творог – 1 пачка
  • Масло сливочное – 100 г
  • Сахар – 0,5-1 стакан
  • Пакетик ванильного сахара
  • Печенье (не слишком сладкое) – 2 пачки
  • Молоко – 1 стакан
  • Фрукты или ягоды
  • Сметана – 180 г
  • Шоколад – 150 г

Как приготовить:

  1. Творог, масло, порезанное кусочками, сахар и ванильный сахар хорошо перемешать вилкой до образования однородной массы.
  2. На пищевую пленку выложить предварительно смоченное в теплом молоке печенье в форме прямоугольника в три ряда. На печенье аккуратно намазать творожную массу.
  3. Сделать второй слой из печенья и выложить слой из творога, на творог положить фрукты.
  4. Аккуратно поднять крайние ряды печенья вверх, чтобы получилась пирамида. Убрать в морозильник на 15-20 минут.
  5. Для глазури разогреть в небольшой кастрюльке сметану, добавить кусочки шоколада, хорошо перемешать.
  6. Аккуратно снять пленку с торта. Залить шоколадом, оставить в холодильнике минимум на 4 часа. Подавать с ягодой и фруктами.

Читайте также:

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Тест редакции
Звездная пицца
Мы продегустировали 3 вида DZIDZIO PIZZA
Честный отзыв
Любишь французскую кухню?
Где лучшие круасаны в Киеве
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Невозможное возможно
VIP-ресторан в небе
Вау!
Блоггеры рекомендуют
Лучшие рестораны мира
Легко справляетесь с чисткой киви?
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять