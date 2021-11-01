Еда
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
😷 Киев в красной зоне Выборы в Харькове Выборы в Харькове 👻 Хэллоуин-2021 💡 Большое обновление сетей
Результаты поиска

Выберите рубрику

Рубрика

Все рубрики
Украина
Регионы
Власть
Деньги
Мир
Некрологи
Life
Звезды
Сюжет дня
Интервью
Новости компаний
Авторские статьи
Киев
Происшествия и криминал
Мультимедиа
Спорт
Подкасты
Игра
Лайфхакер
Техно
Еда
Онлайн-конференции
Видео
Hub
Религия
Выборы 2019

Выберите дату

Дата

Сортировать по

Сортировать по

Новейшие
старые
По просмотрам
За последние 24 часа
За последний месяц
За текущий год

Салаты с виноградом

Сезонная запеканка

Напитки осени

Для веганов

Как хранить инжир

Идеальный ланч-бокс
СЕГОДНЯ Еда

Тортильи с салатом из крабовых палочек внутри – рецепт хрустящей закуски

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
1 ноября, 18:02
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Тортильи, вернее, конусы из нее сначала скрепляются зубочистками, затем подсушиваются несколько минут в духовке. Так они будут хорошо держать форму для любого любимого салата
Рожки с тортильей и крабовыми палочками
Рожки с тортильей и крабовыми палочками / Фото: instagram.com/kulinaria.pp/

Так оригинально подавать можно любой салат. Важно, чтобы он не заправлялся очень большим количеством соуса. Конечно, эти конусы вполне могут стать праздничной закуской, например, на день рождения. Лаваш для такого случая не подойдет, он тоньше и непрочный.

Автор рецепта – kulinaria.pp – уверяет, что эти конусы отлично держат форму даже после запекания.

Реклама

Тортильи с салатом из крабовых палочек

Ингредиенты на 10 штук:

  • Тортилья – 5 шт.
  • Помидор, сладкий перец – 1 шт.
  • Крабовые палочки – 3 шт.
  • Сливочный сыр/сметана/майонез
  • Зелень – по вкусу

Как приготовить:

  1. Тортильи разрезать пополам и скрутить каждую половинку в рожок. Скрепить края зубочисткой.
  2. Выложить на сухой противень и отправить просушиться в разогретую до 200 градусов духовку на 7-10 минут.
  3. Нарезать кубиком помидоры, крабовые палочки и сладкий перец, заправить сливочным сыром или майонезом.
  4. Начинкой заполнить хрустящие конусы, убрать зубочистки, украсить зеленью.

Читайте также:

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Тест редакции
Звездная пицца
Мы продегустировали 3 вида DZIDZIO PIZZA
Честный отзыв
Любишь итальянскую кухню?
Готовить пиццу
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Невозможное возможно
VIP-ресторан в небе
Вау!
Готовим ужин сегодня
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять