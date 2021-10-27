Традиционные блюда на Хэллоуин – рецепты оладий боксти и яблочного хлеба

Боксти – картофельные оладьи – обожают в Ирландии, их обязательно готовят и в этот праздник. Яблочный хлеб – ароматный и сочный – это своего рода дань удачному урожаю

Традиционные блюда на Хэллоуин / Фото: Коллаж: Сегодня

Кроме креативных горячих закусок, например, "Мозг" тыквы, существует традиционное меню на Хэллоуин. Самые яркие блюда – оладьи боксти, готовят их из картофеля. И еще – яблочный хлеб, ароматный и сочный. Все-таки Хэллоуин – это не только праздник всего страшного, но и праздник урожая.

Картофельные оладьи боксти от dianemorrisey обязательно готовят в Ирландии. Их может быть много, а можно пожарить один картофельный пирог и разрезать на порции. Но все же, когда на тарелке много боксти, так эффектней и праздничней.

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Яблочный хлеб от simplelifebykatбезглютеновый. Нужно будет смолоть по стакану зеленой гречки и миндаля.

Картофельные оладьи боксти

Картофельные оладьи боксти / Фото: instagram.com/dianemorrisey

Ингредиенты:

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1 ст. универсальной муки;

по 1 ч. л. разрыхлителя, соли

щепотка перца;

1 ст. картофельного пюре;

1 1/2 ст. тертого сырого картофеля;

1 ст. пахты или натурального йогурта;

1/2 ст. нарезанного зеленого лука.

Как приготовить:

В небольшую миску насыпьте муку, разрыхлитель, соль и зеленый лук. В большой миске смешайте пюре с тертым сырым картофелем, затем добавьте мучную смесь и хорошо перемешайте. Медленно добавьте пахту (йогурт) и осторожно перемешайте. Нагрейте сковороду и добавьте немного сливочного масла и столовую ложку растительного. Нажарьте оладьи до готовности. Учитывайте, что в тесте есть сырой картофель. Украсьте зеленым луком.

Яблочный хлеб

Яблочный хлеб / Фото: instagram.com/simplelifebykat/

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Ингредиенты для хлеба:

1 ст. миндаля, смолотого в муку;

1 ст. муки из зеленой гречки;

80 г сливочного масла (растопить);

3 ст. л. сиропа топинамбура или сахара;

1 ст. яблочного пюре;

1 ч. л. пищевой соды, гашеной яблочным уксусом;

корица, щепотка кардамона и морской соли;

2 шт. яблок для декора.

Для яблочного пюре:

1 кг кисло-сладких яблок;

сок половины лимона.

Как приготовить: