Традиционные блюда на Хэллоуин – рецепты оладий боксти и яблочного хлеба

Кроме креативных горячих закусок, например, "Мозг" тыквы, существует традиционное меню на Хэллоуин. Самые яркие блюда – оладьи боксти, готовят их из картофеля. И еще – яблочный хлеб, ароматный и сочный. Все-таки Хэллоуин – это не только праздник всего страшного, но и праздник урожая.
Картофельные оладьи боксти от dianemorrisey обязательно готовят в Ирландии. Их может быть много, а можно пожарить один картофельный пирог и разрезать на порции. Но все же, когда на тарелке много боксти, так эффектней и праздничней.
Яблочный хлеб от simplelifebykatбезглютеновый. Нужно будет смолоть по стакану зеленой гречки и миндаля.
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Картофельные оладьи боксти
Ингредиенты:
- 1 ст. универсальной муки;
- по 1 ч. л. разрыхлителя, соли
- щепотка перца;
- 1 ст. картофельного пюре;
- 1 1/2 ст. тертого сырого картофеля;
- 1 ст. пахты или натурального йогурта;
- 1/2 ст. нарезанного зеленого лука.
Как приготовить:
- В небольшую миску насыпьте муку, разрыхлитель, соль и зеленый лук.
- В большой миске смешайте пюре с тертым сырым картофелем, затем добавьте мучную смесь и хорошо перемешайте.
- Медленно добавьте пахту (йогурт) и осторожно перемешайте.
- Нагрейте сковороду и добавьте немного сливочного масла и столовую ложку растительного.
- Нажарьте оладьи до готовности. Учитывайте, что в тесте есть сырой картофель.
- Украсьте зеленым луком.
Яблочный хлеб
Ингредиенты для хлеба:
- 1 ст. миндаля, смолотого в муку;
- 1 ст. муки из зеленой гречки;
- 80 г сливочного масла (растопить);
- 3 ст. л. сиропа топинамбура или сахара;
- 1 ст. яблочного пюре;
- 1 ч. л. пищевой соды, гашеной яблочным уксусом;
- корица, щепотка кардамона и морской соли;
- 2 шт. яблок для декора.
Для яблочного пюре:
- 1 кг кисло-сладких яблок;
- сок половины лимона.
Как приготовить:
- Для пюре у яблок удалить сердцевину, нарезать, добавить 1/2 стакана воды, оставить на среднем огне на час. После готовности смешать до однородности погружным блендером. Добавить корицу, молотый кардамон, немного натурального сиропа.
- Смешать все ингредиенты до однородности. Выстелить пергаментом форму для хлеба, отправить тесто в форму.
- Нарезать слайсами половинки яблок и выложить сверху для красоты. Выпекать в предварительно разогретой духовке 50-60 минут при 175 градусах.
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