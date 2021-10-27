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Традиционные блюда на Хэллоуин – рецепты оладий боксти и яблочного хлеба

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
27 октября, 13:12
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Боксти – картофельные оладьи – обожают в Ирландии, их обязательно готовят и в этот праздник. Яблочный хлеб – ароматный и сочный – это своего рода дань удачному урожаю
Традиционные блюда на Хэллоуин
Традиционные блюда на Хэллоуин / Фото: Коллаж: Сегодня

Кроме креативных горячих закусок, например, "Мозг" тыквы, существует традиционное меню на Хэллоуин. Самые яркие блюда – оладьи боксти, готовят их из картофеля. И еще – яблочный хлеб, ароматный и сочный. Все-таки Хэллоуин – это не только праздник всего страшного, но и праздник урожая.

Картофельные оладьи боксти от dianemorrisey обязательно готовят в Ирландии. Их может быть много, а можно пожарить один картофельный пирог и разрезать на порции. Но все же, когда на тарелке много боксти, так эффектней и праздничней.

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Яблочный хлеб от simplelifebykatбезглютеновый. Нужно будет смолоть по стакану зеленой гречки и миндаля.

Картофельные оладьи боксти

Картофельные оладьи боксти
Картофельные оладьи боксти / Фото: instagram.com/dianemorrisey

Ингредиенты:

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  • 1 ст. универсальной муки;
  • по 1 ч. л. разрыхлителя, соли
  • щепотка перца;
  • 1 ст. картофельного пюре;
  • 1 1/2 ст. тертого сырого картофеля;
  • 1 ст. пахты или натурального йогурта;
  • 1/2 ст. нарезанного зеленого лука.

Как приготовить:

  1. В небольшую миску насыпьте муку, разрыхлитель, соль и зеленый лук.
  2. В большой миске смешайте пюре с тертым сырым картофелем, затем добавьте мучную смесь и хорошо перемешайте.
  3. Медленно добавьте пахту (йогурт) и осторожно перемешайте.
  4. Нагрейте сковороду и добавьте немного сливочного масла и столовую ложку растительного.
  5. Нажарьте оладьи до готовности. Учитывайте, что в тесте есть сырой картофель.
  6. Украсьте зеленым луком.

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Яблочный хлеб

Яблочный хлеб
Яблочный хлеб / Фото: instagram.com/simplelifebykat/

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Ингредиенты для хлеба:

  • 1 ст. миндаля, смолотого в муку;
  • 1 ст. муки из зеленой гречки;
  • 80 г сливочного масла (растопить);
  • 3 ст. л. сиропа топинамбура или сахара;
  • 1 ст. яблочного пюре;
  • 1 ч. л. пищевой соды, гашеной яблочным уксусом;
  • корица, щепотка кардамона и морской соли;
  • 2 шт. яблок для декора.

Для яблочного пюре:

  • 1 кг кисло-сладких яблок;
  • сок половины лимона.

Как приготовить:

  1. Для пюре у яблок удалить сердцевину, нарезать, добавить 1/2 стакана воды, оставить на среднем огне на час. После готовности смешать до однородности погружным блендером. Добавить корицу, молотый кардамон, немного натурального сиропа.
  2. Смешать все ингредиенты до однородности. Выстелить пергаментом форму для хлеба, отправить тесто в форму.
  3. Нарезать слайсами половинки яблок и выложить сверху для красоты. Выпекать в предварительно разогретой духовке 50-60 минут при 175 градусах.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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