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Трехслойная закуска из сала – нужны чеснок, укроп и немного паприки

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
4 ноября, 13:00
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Для этой закуски необязательно хорошее сало с прослойкой, подойдет самое недорогое. Его нужно пропустить через мясорубку, к каждой части добавить чеснок, паприку, укроп и потом соединить
Трехслойная закуска из сала
Трехслойная закуска из сала / Фото: Вкусно и полезно

Во-первых, это красиво: белоснежное ароматное сало с чесноком, затем слой с укропом и с паприкой. Во-вторых, все перечисленное считают идеальным среди всего, что улучшает вкус сала.

Готовится закуска быстро, рецепт от канала "Вкусно и просто" рассчитан на 1 килограмм соленого продукта. Понятно, что пропорции можно менять.

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Так что если вы привыкли готовить сало в пакете со специями, то пора расширять горизонты.

Трехслойное сало – рецепт

Ингредиенты:

  • Соленое сало – 1 кг
  • Свежий укроп – 30 г
  • Чеснок – 4 зуб.
  • Молотая паприка – 1 ч. л.

Как приготовить:

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  1. Сало пропустить через мясорубку, разделить на три равные части.
  2. В одну часть добавить пропущенный через пресс чеснок, в другую – укроп, в третью – паприку. Каждую часть тщательно перемешать.
  3. Застелить пищевой пленкой контейнер и выложить поочередно каждый слой сала, хорошо утрамбовывая.
  4. Затянуть пленкой и отправить в холодильник на несколько часов.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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