Трехслойная закуска из сала – нужны чеснок, укроп и немного паприки

Во-первых, это красиво: белоснежное ароматное сало с чесноком, затем слой с укропом и с паприкой. Во-вторых, все перечисленное считают идеальным среди всего, что улучшает вкус сала.
Готовится закуска быстро, рецепт от канала "Вкусно и просто" рассчитан на 1 килограмм соленого продукта. Понятно, что пропорции можно менять.
Так что если вы привыкли готовить сало в пакете со специями, то пора расширять горизонты.
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Трехслойное сало – рецепт
Ингредиенты:
- Соленое сало – 1 кг
- Свежий укроп – 30 г
- Чеснок – 4 зуб.
- Молотая паприка – 1 ч. л.
Как приготовить:
- Сало пропустить через мясорубку, разделить на три равные части.
- В одну часть добавить пропущенный через пресс чеснок, в другую – укроп, в третью – паприку. Каждую часть тщательно перемешать.
- Застелить пищевой пленкой контейнер и выложить поочередно каждый слой сала, хорошо утрамбовывая.
- Затянуть пленкой и отправить в холодильник на несколько часов.
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