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Три килограмма помидоров и одна чайная ложка соли – рецепт заготовки от Евгения Клопотенко

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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17 июня, 09:56
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Так их готовят в Италии, называются они пелати. Часть помидоров, которые без повреждений, будут бланшироваться, мягкие пойдут на сок
Рецепт помидоров в собственном соку от Евгения Клопотенко
Рецепт помидоров в собственном соку от Евгения Клопотенко / Фото: depositphotos.com, Коллаж: Сегодня

Многие из нас на низком старте перед сезоном консервации, самых разных заготовок на зиму. Обязательно ознакомьтесь с вариантами, чем заменить уксус не только в салатах, а и для маринованных огурцов.

Евгений Клопотенко предлагает закрыть помидоры в собственном соку. На два с половиной килограмма нужно всего одна-две чайных ложки соли.

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Потом их можно использовать как закуску, соус для мяса и рыбы.

Помидоры в собственном соку

Помидоры в собственном соку
Помидоры в собственном соку

Ингредиенты на 2 литра:

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  • 2,5 кг спелых помидоров сливка;
  • 1-2 ч. л. соли.

Как приготовить:

  1. Возьмите две банки объемом по 1 л или несколько меньших. Простерелизуйте банки, поставив их в духовку с температурой 180 градусов на 30 минут, а крышки проварите в кипящей воде. Крышки надо доставать из кипятка сразу перед тем, как будете закручивать банки.
  2. Переберите помидоры. На одной части (1,5 кг), которые более целые и твердые, сделайте крестообразные надрезы.
  3. В большой кастрюле вскипятите воду и опустите туда надрезанные помидоры примерно на 40 секунд. Достаньте бланшированные помидоры из воды и переложите в миску. Снимите кожуру.
  4. Остальную часть (1 кг), более мягкие, порежьте пополам и выжмите из них сок с помощью соковыжималки.
  5. Поставьте сотейник с томатным соком на огонь и проварите с добавлением 1-2 ч. л. соли. Когда сок закипит, варите его не более 5 минут, чтобы он не изменил цвет.
  6. Целые бланшированные помидоры разложите по стерилизованным банкам и залейте томатным соком, закрутите крышками.

Смотрите, как готовит помидоры пелати Евгений Клопотенко.

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Интересный старинный рецепт украинских шуликов, который воссоздал Евгений Клопотенко, читайте здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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