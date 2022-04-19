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Турецкий омлет менемен – простой рецепт для яично-овощного начала дня

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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19 апреля, 07:02
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Нужны болгарский перец, желательно зеленый, помидоры и репчатый лук. Подается менемен с поджаренным хлебом, айраном, кефиром или натуральным йогуртом
Яичница менемен
Яичница менемен / Фото: instagram.com/kuxnya_miraa/

Бывают омлеты с мясными продуктами, как датский, его готовят с беконом, а бывают овощными, как главная яичница Турции – менемен.

Говорят, что этот рецепт в город Менемен привезли киприоты. И поэтому можно объяснить большое количество овощей – помидоров и болгарского перца – в блюде.

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Здесь пропорции такие: один помидор и перец на два яйца. Сами яйца можно просто вбить в сковороду, а можно слегка взбить со специями.

Традиционно менемен съедается с помощью слегка поджаренного хлеба вместо вилки. Подавайте вместе с айраном или натуральным йогуртом со свежей зеленью.

Рецепт с сайта Foodies.academy.

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Турецкий менемен

Турецкая яичница менемен
Турецкая яичница менемен / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • помидор, болгарский перец – по 2 шт.;
  • лук мелко нарезанный – 1 шт.;
  • масло оливковое – 2 ст. л.;
  • яйца – 5-6 шт.;
  • орегано, хлопья перца чили – по вкусу;
  • соль, перец, паприка – по вкусу;
  • кумин – 1/2 ч. л.;
  • петрушка, натуральный йогурт для подачи – по вкусу.

Попробуйте на завтрак фриттату, она тоже готовится с болгарским перцем.

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Как приготовить менемен:

  1. Разогреть масло в сковороде на среднем огне. Добавить лук и перец и обжарить 5 минут, периодически помешивая.
  2. Добавить нарезанные кубиками по 1 см помидоры, перемешать, добавить специи и накрыть крышкой. Тушить 5 минут на среднем огне.
  3. Разбить яйца поверх томатной смеси. Дайте яйцам готовиться около 1 минуты. Затем с помощью ложки разбейте желтки и вмешайте яйца в томатную смесь. Продолжать готовить, пока яйца не схватятся.
  4. Посыпать измельченной петрушкой.

Здесь смотрите, как готовят менемен в Турции.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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