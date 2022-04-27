Творожно-сырные лепешки с огромным количеством зелени – рецепт к завтраку

В рецепте есть чеснок, его использовать не обязательно. Зелень может быть разная, но чем больше ее будет, тем лучше

Лепешки с сыром на завтрак / Фото: instagram.com/kuxnya_prav_pit

Лепешки – это удобно, тем более когда нужно приготовить быстрый и простой завтрак. В Марокко их жарят на манке с овощами, для этих нужен творог и твердый сыр.

Лепешки запекаются не дольше 25 минут. Количество ингредиентов от фудблогера oxana.spain рассчитан на три лепешки.

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Не делайте их слишком тонкими, лучше – до одного сантиметра. Так лепешки буду сочными.

Творожно-сырные лепешки на завтрак

Творожно-сырные лепешки на завтрак / Фото: instagram.com/oxana.spain/

Ингредиенты:

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250 г творога;

100 г твердого сыра;

1 яйцо;

1 ст. л. муки;

1 зубчик чеснока;

зелень;

щепотка соли.

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Как приготовить:

Сыр натереть на мелкой терке. Порезать зелень и чеснок. Яйцо, творог, сыр и соль перемешать. Добавить зелень, чеснок и муку. Хорошо перемешать. Сформировать лепешки в форме блина толщиной до одного см. Получаются 2-3 штуки, в зависимости от размера. Выложить на застеленный противень, выпекать 25-30 минут при температуре 180 градусов.

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