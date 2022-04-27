Еда
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Обострение в Приднестровье ⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя ⚡ Одесская трагедия
Поиск на segodnya.ua

Соус для шашлыка

Быстрый завтрак

Ужин за 30 минут

Как в детстве

Хлеб на сковороде

Домашняя пита
СЕГОДНЯ Еда

Творожно-сырные лепешки с огромным количеством зелени – рецепт к завтраку

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
27 апреля, 07:02
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В рецепте есть чеснок, его использовать не обязательно. Зелень может быть разная, но чем больше ее будет, тем лучше
Лепешки с сыром на завтрак
Лепешки с сыром на завтрак / Фото: instagram.com/kuxnya_prav_pit

Лепешки – это удобно, тем более когда нужно приготовить быстрый и простой завтрак. В Марокко их жарят на манке с овощами, для этих нужен творог и твердый сыр.

Лепешки запекаются не дольше 25 минут. Количество ингредиентов от фудблогера oxana.spain рассчитан на три лепешки.

Реклама

Не делайте их слишком тонкими, лучше – до одного сантиметра. Так лепешки буду сочными.

Творожно-сырные лепешки на завтрак

Творожно-сырные лепешки на завтрак
Творожно-сырные лепешки на завтрак / Фото: instagram.com/oxana.spain/

Ингредиенты:

Реклама
  • 250 г творога;
  • 100 г твердого сыра;
  • 1 яйцо;
  • 1 ст. л. муки;
  • 1 зубчик чеснока;
  • зелень;
  • щепотка соли.

Здесь узнаете, как сделать дрожжевые лепешки, которые заменят хлеб.

Как приготовить:

  1. Сыр натереть на мелкой терке. Порезать зелень и чеснок.
  2. Яйцо, творог, сыр и соль перемешать. Добавить зелень, чеснок и муку. Хорошо перемешать.
  3. Сформировать лепешки в форме блина толщиной до одного см. Получаются 2-3 штуки, в зависимости от размера.
  4. Выложить на застеленный противень, выпекать 25-30 минут при температуре 180 градусов.

Рецепт красивых сметанных лепешек, любимых из детства, читайте здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Будь в тренде
Топ-рецепт в TikTok
Готовить
Секреты свежести
Как хранить кофейные зерна?
Узнать
Поддерживай водный баланс
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Контроль качества
Как проверить сливочное масло?
Узнать
Держи себя в форме
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Лайфхак недели
Домашняя сметана
Хакнуть

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять