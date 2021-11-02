Рецепт творожного суфле с тыквой, которое украсит завтрак

Почему суфле удобно утром? Потому что готовится быстро и из продуктов, которые практически всегда есть в доме. Мы рассказывали, как приготовить суфле с тремя разными видами сыра, теперь настала очередь о творожно-тыквенного.
На замес теста нужно 15-20 минут, выпекается оно примерно еще столько же. Творог должен быть максимально сухим и протертым через сито, сочности ему придаст тыквенное пюре.
Автор этого суфле – evseev7236 – советует есть его горячим. Холодное оно больше похоже на запеканку.
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Творожное суфле с тыквой
Ингредиенты:
- Творог (5-20%) – 500 г
- Тыквенное пюре – 250 г
- Яйца – 4 шт.
- Сахар – 60 г
- Сливки (от 20%) – 125 г
- Молоко – 125 г
- Крахмал кукурузный – 25 г
- Ванильная эссенция – половина ч. л.
- Соль щепотка
Как приготовить:
- Духовку разогреть до 180 градусов.
- Творог (сухой, без лишней жидкости) протереть через сито или пробить блендером до однородности. Белки отделить от желтков.
- К творогу добавить желтки, сливки, молоко, пюре, крахмал и ванильную эссенцию.
- Взбить белки с сахаром и щепоткой соли до мягких пиков.
- При помощи лопатки аккуратно, сверху вниз, вмешать белки в творожную массу. Формочки смазать сливочным маслом.
- Разлить творожную массу по формочкам, поставить на противень.
- В противень налить немного горячей воды и выпекать примерно 25 минут.
- Духовку выключить, оставить в ней суфле на 3-4 минуты, затем подавать.