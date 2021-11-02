Рецепт творожного суфле с тыквой, которое украсит завтрак

Сухой творог стоит перетереть через сито, так он лучше соединится с тыквенным пюре. Для суфле понадобится немного молока и сливок. Есть его лучше горячим

Творожное суфле с тыквой / Фото: instagram.com/evseev7236/

Почему суфле удобно утром? Потому что готовится быстро и из продуктов, которые практически всегда есть в доме. Мы рассказывали, как приготовить суфле с тремя разными видами сыра, теперь настала очередь о творожно-тыквенного.

На замес теста нужно 15-20 минут, выпекается оно примерно еще столько же. Творог должен быть максимально сухим и протертым через сито, сочности ему придаст тыквенное пюре.

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Автор этого суфле – evseev7236 – советует есть его горячим. Холодное оно больше похоже на запеканку.

Творожное суфле с тыквой

Ингредиенты:

Творог (5-20%) – 500 г

Тыквенное пюре – 250 г

Яйца – 4 шт.

Сахар – 60 г

Сливки (от 20%) – 125 г

Молоко – 125 г

Крахмал кукурузный – 25 г

Ванильная эссенция – половина ч. л.

Соль щепотка

Как приготовить:

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