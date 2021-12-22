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Творожные нудельны с миндалем – рецепт австрийского завтрака

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
22 декабря, 07:02
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Название может сбить с толку, но это очень похоже на творожные клецки или ленивые вареники. Особенность – уже готовые нудельны нужно обвалять в миндальной крошке, обжаренной на сливочном масле
Творожные нудельны с миндалем
Творожные нудельны с миндалем / Фото: www.gusto.at

Всевозможные вариации с нашим любимым творогом есть не только в Украине. В Италии готовят запеканку мильяччо с апельсином, в Австрии – нудельны.

Тесто для них замешивается на твороге с мукой и манкой. Когда с них, готовых, стечет вода, они обильно обсыпаются миндальной крошкой.

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Рецепт взят у кулинарного сайта Gusto.at.

Творожные нудельны с миндалем

Ингредиенты:

  • 250 г творог (10% жирности);
  • упаковка ванильного сахара;
  • 40 г сахара;
  • цедра одного лимона;
  • по 70 г манки, муки;
  • 2 яичных белка;
  • 60 г измельченного миндаля;
  • 50 г сахарной пудры;
  • 60 г масло сливочное;
  • щепотка соли.

Как приготовить:

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  1. В творог добавить цедру, ванильный сахар, сахар, белки, муку и манку. Размешать. По надобности добавить немного манки. Накрыть пленкой и оставить в холодильнике минимум на 30 минут.
  2. Для миндальной крошки миндаль немного подсушить на сухой сковороде. Масло растопить, добавить миндаль и сахарную пудру. Обжарить в течение нескольких минут.
  3. Воду в кастрюле довести до кипения, подсолить. Из творожной массы сформировать небольшие бруски и сварить порциями в течение пяти минут.
  4. Дать стечь воде и обвалять в миндальной крошке.

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Ирина Маслова
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