Творожный магкейк с бананом – рецепт низкокалорийного десерта за 15 минут

Магкейки – это быстрые десерты, которые готовятся в микроволновке. В этом рецепте используется рисовая мука, вместо сахара – любой подсластитель, например, мед

Творожный магкейк с бананом / Фото: instagram.com/kulinaria.pp/

Что важно в любых домашних десертах? Это минимальное время, которое тратится на их приготовление, любимые составляющие и невероятный в плане текстуры и вкуса результат. Идеальны для этого творожные магкейки.

Авторы рецепта выступают за здоровый образ жизни и предлагают приготовить его с бананом без добавления сахара или заменить его подсластителем. В общем, все, где к творогу добавляется банан, – беспроигрышный вариант.

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Творожный магкейк с бананом

Ингредиенты:

яйцо;

100 г мягкий творог;

половина банана;

2 ст. л рисовая мука;

по 1 ч. л. какао, кокосовая стружка;

1/2 ч. л. разрыхлитель;

подсластитель – по вкусу.

Как приготовить: