Творожный магкейк с бананом – рецепт низкокалорийного десерта за 15 минут

Что важно в любых домашних десертах? Это минимальное время, которое тратится на их приготовление, любимые составляющие и невероятный в плане текстуры и вкуса результат. Идеальны для этого творожные магкейки.
Авторы рецепта выступают за здоровый образ жизни и предлагают приготовить его с бананом без добавления сахара или заменить его подсластителем. В общем, все, где к творогу добавляется банан, – беспроигрышный вариант.
Творожный магкейк с бананом
Ингредиенты:
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- яйцо;
- 100 г мягкий творог;
- половина банана;
- 2 ст. л рисовая мука;
- по 1 ч. л. какао, кокосовая стружка;
- 1/2 ч. л. разрыхлитель;
- подсластитель – по вкусу.
Как приготовить:
- Соединить творог, измельченный банан, яйцо, разрыхлитель и подсластитель.
- Разделить тесто на две части, в одну добавить какао и кокосовую стружку.
- Выложить слоями в кружку и готовить в микроволновке 3-5 минут на полной мощности.