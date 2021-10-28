Тыква с лесными грибами в пряном соусе – рецепт ужина в индийском стиле

Четкого требования – какие нужны грибы – нет. Это могут быть белые, лисички или опята. Ну или всего понемногу. Нужны традиционные для индийской кухни тмин, кардамон, куркума

Тыква с лесными грибами в соусе / Фото: cooking.nytimes.com

Так готовить тыквы вы точно не пробовали. Нет, существует множество идеальных блюд и десертов с этим овощем. Но вот создать рецепт тыквы с грибами да еще и в индийском стиле удалось The New York Times.

Из индийской кухни здесь присутствует кокосовое молоко, кориандр, тмин, куркума. Остроты блюду придаст перец чили и молотый красный перец

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Тыква с лесными грибами в пряном соусе

Ингредиенты:

3 ст. л. растительного масла;

300 г тыквы, очищенной от кожуры и нарезанной кусочками;

1 небольшой зеленый перец чили;

1 небольшая луковица, мелко нарезанная;

щепотка тмина;

2 зубчики чеснока, измельченные;

1 ч. л. молотого кориандра;

щепотка молотого красного перца;

1 ч. л. молотой куркумы;

400 г лесных грибов, нарезанных ломтиками;

¾ чашки кокосового молока;

2 ст. л. сока лайма;

соль, перец, кинза.

Как приготовить: