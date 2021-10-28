Еда
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❌ ДТП с мажором в Харькове 🚫 Жесткий карантин 👻 Хэллоуин-2021 💡 Большое обновление сетей

Результаты поиска

Выберите рубрику

Рубрика

Все рубрики
Украина
Регионы
Власть
Деньги
Мир
Некрологи
Life
Звезды
Сюжет дня
Интервью
Новости компаний
Авторские статьи
Киев
Происшествия и криминал
Мультимедиа
Спорт
Подкасты
Игра
Лайфхакер
Техно
Еда
Онлайн-конференции
Видео
Hub
Религия
Выборы 2019

Выберите дату

Дата

Сортировать по

Сортировать по

Новейшие
старые
По просмотрам
За последние 24 часа
За последний месяц
За текущий год

Салаты с виноградом

Сезонная запеканка

Напитки осени

Для веганов

Как хранить инжир

Идеальный ланч-бокс
СЕГОДНЯ Еда

Тыква с лесными грибами в пряном соусе – рецепт ужина в индийском стиле

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
28 октября, 18:01
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Четкого требования – какие нужны грибы – нет. Это могут быть белые, лисички или опята. Ну или всего понемногу. Нужны традиционные для индийской кухни тмин, кардамон, куркума
Тыква с лесными грибами в соусе
Тыква с лесными грибами в соусе / Фото: cooking.nytimes.com

Так готовить тыквы вы точно не пробовали. Нет, существует множество идеальных блюд и десертов с этим овощем. Но вот создать рецепт тыквы с грибами да еще и в индийском стиле удалось The New York Times.

Из индийской кухни здесь присутствует кокосовое молоко, кориандр, тмин, куркума. Остроты блюду придаст перец чили и молотый красный перец

Реклама

Тыква с лесными грибами в пряном соусе

Ингредиенты:

  • 3 ст. л. растительного масла;
  • 300 г тыквы, очищенной от кожуры и нарезанной кусочками;
  • 1 небольшой зеленый перец чили;
  • 1 небольшая луковица, мелко нарезанная;
  • щепотка тмина;
  • 2 зубчики чеснока, измельченные;
  • 1 ч. л. молотого кориандра;
  • щепотка молотого красного перца;
  • 1 ч. л. молотой куркумы;
  • 400 г лесных грибов, нарезанных ломтиками;
  • ¾ чашки кокосового молока;
  • 2 ст. л. сока лайма;
  • соль, перец, кинза.

Как приготовить:

  1. В сковороде разогрейте масло на среднем огне. Добавьте кубики тыквы в один слой. Приправьте солью и перцем. Готовьте около 2 минут, давая кубикам немного подрумяниться, затем переверните и готовьте еще 2 минуты. Используйте шумовку, чтобы вынуть тыкву и отложить в сторону.
  2. Сделайте продольный разрез в перце чили.
  3. Добавьте на сковороду лук, слегка посолите и готовьте, помешивая, 1 минуту. Добавьте тмин, затем чеснок, кориандр, красный перец, куркуму и перец чили. Хорошо перемешайте и готовьте еще 30 секунд.
  4. Добавьте грибы, посолите и перемешайте. Готовьте, помешивая, около 5 минут, пока грибы не начнут размягчаться.
  5. Верните тыкву в сковороду, добавьте кокосовое молоко и доведите до кипения. Уменьшите огонь до среднего и тушите еще 5 минут. Доведите до вкуса специями.
  6. Перед подачей добавьте сок лайма и украсьте кинзой.

Читайте также:

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Тест редакции
Звездная пицца
Мы продегустировали 3 вида DZIDZIO PIZZA
Честный отзыв
Любишь итальянскую кухню?
Готовить пиццу
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Невозможное возможно
VIP-ресторан в небе
Вау!
Готовим ужин сегодня
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять