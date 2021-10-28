Тыква с лесными грибами в пряном соусе – рецепт ужина в индийском стиле

Так готовить тыквы вы точно не пробовали. Нет, существует множество идеальных блюд и десертов с этим овощем. Но вот создать рецепт тыквы с грибами да еще и в индийском стиле удалось The New York Times.
Из индийской кухни здесь присутствует кокосовое молоко, кориандр, тмин, куркума. Остроты блюду придаст перец чили и молотый красный перец
Тыква с лесными грибами в пряном соусе
Ингредиенты:
Далее по теме
- 3 ст. л. растительного масла;
- 300 г тыквы, очищенной от кожуры и нарезанной кусочками;
- 1 небольшой зеленый перец чили;
- 1 небольшая луковица, мелко нарезанная;
- щепотка тмина;
- 2 зубчики чеснока, измельченные;
- 1 ч. л. молотого кориандра;
- щепотка молотого красного перца;
- 1 ч. л. молотой куркумы;
- 400 г лесных грибов, нарезанных ломтиками;
- ¾ чашки кокосового молока;
- 2 ст. л. сока лайма;
- соль, перец, кинза.
Как приготовить:
- В сковороде разогрейте масло на среднем огне. Добавьте кубики тыквы в один слой. Приправьте солью и перцем. Готовьте около 2 минут, давая кубикам немного подрумяниться, затем переверните и готовьте еще 2 минуты. Используйте шумовку, чтобы вынуть тыкву и отложить в сторону.
- Сделайте продольный разрез в перце чили.
- Добавьте на сковороду лук, слегка посолите и готовьте, помешивая, 1 минуту. Добавьте тмин, затем чеснок, кориандр, красный перец, куркуму и перец чили. Хорошо перемешайте и готовьте еще 30 секунд.
- Добавьте грибы, посолите и перемешайте. Готовьте, помешивая, около 5 минут, пока грибы не начнут размягчаться.
- Верните тыкву в сковороду, добавьте кокосовое молоко и доведите до кипения. Уменьшите огонь до среднего и тушите еще 5 минут. Доведите до вкуса специями.
- Перед подачей добавьте сок лайма и украсьте кинзой.
Читайте также: