Тыквенная каша с пшеном и оригинальный салат с яблоком и болгарским перцем – рецепты для завтрака

После приготовления кашу желательно оставить на 15-25 минут в теплом месте, так она будет вкуснее. Украсить кашу можно орехами и сухофруктами. А сочетание в салате яблока и перца вас приятно удивит