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СЕГОДНЯ Еда

Тыквенная каша с пшеном и оригинальный салат с яблоком и болгарским перцем – рецепты для завтрака

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
22 сентября, 07:01
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После приготовления кашу желательно оставить на 15-25 минут в теплом месте, так она будет вкуснее. Украсить кашу можно орехами и сухофруктами. А сочетание в салате яблока и перца вас приятно удивит
Рецепты для завтрака
Рецепты для завтрака / Фото: Depositphotos

В сезон тыквы продолжаем готовить ее к завтраку. Мы делились рецептом тыквенного манника, теперь узнаем, как приготовить с ней вкусную кашу. Если хотите съесть несладкую кашу, то и без сахара она будет вкусной. В салат с болгарским перцем и яблоком, лучше выбирать фрукты зеленых сортов, добавьте немного консервированной кукурузы.

Тыквенная каша

Тыквенная каша на завтрак
Тыквенная каша на завтрак / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты (на две порции):

  • по 1 стакану молока, воды, пшена;
  • 500 г тыквы;
  • 3 ст. л. сахара;
  • 2 щепотки соли;
  • 30 г сливочного масла.

Способ приготовления:

  1. Очистить кожуру у тыквы, нарезать ломтиками.
  2. Воду соединить с молоком в кастрюле, добавить 2 ст. л. сахара. Довести до кипения и добавить тыкву. Варить 15 минут.
  3. Крупу промыть несколько раз, тем временем растолочь тыкву.
  4. Поставить тыкву с молоком на огонь, добавить 1 ст. л. сахара и соль. Довести до кипения, всыпать крупу, перемешать.
  5. Варить, помешивая, около 20 минут. Добавить сливочное масло.
  6. Украсить орехами и сухофруктами.


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Салат с яблоком и болгарским перцем

Салат с яблоком и болгарским перцем
Салат с яблоком и болгарским перцем / Фото: instagram.com/oxana.spain/

Ингредиенты:

  • по 1 шт. яблока и болгарского перца;
  • пучок зеленого лука;
  • 140 г консервированной кукурузы;
  • сок половины лимона;
  • оливковое масло;
  • соль, перец.

Способ приготовления:

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  1. Перец нарезать крупными кубиками. Яблоко очистить от сердцевины, сбрызнуть соком лимона.
  2. Мелко нарезать зеленый лук.
  3. Выложить в тарелку яблоко и перец. Добавить лук и кукурузу. Добавить соль, перец и оливковое масло. Перемешать.

И еще 10 интересных салатов сентября собраны здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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