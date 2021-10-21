Еда
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🤐 Темникгейт 🚫 Жесткий карантин - октябрь 2021 👑 Мисс Украина-2021 🚑 Советы доктора Комаровского

Салаты с виноградом

Сезонная запеканка

Напитки осени

Для веганов

Как хранить инжир

Идеальный ланч-бокс
СЕГОДНЯ Еда

Тыквенные блины с творогом – рецепт к завтраку от Лизы Глинской

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
21 октября, 07:01
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Эти красивые блины обязательно украсят утренний стол и вам захочется запастись тыквенным пюре, чтобы готовить их чаще. Для начинки нужны творог и сметана
Тыквенные блины от Лизы Глинской
Тыквенные блины от Лизы Глинской / Фото: instagram.com/lizaglinskaya_sweetschool/

Там, где есть тыква, будет особенный вкус и неповторимый цвет. Мы рассказывали, какие оладьи можно испечь с тыквенным пюре, теперь узнаем, какой рецепт, на этот раз блинов с начинкой из творога со сметаной, предлагает Лиза Глинская.

Пюре можно приготовить заранее, а можно непосредственно перед тем, как начнете жарить блины. Тыква варится 15-20 минут, затем ее нужно перебить в блендере.

Реклама

Тыквенные блины⁣

Ингредиенты:

  • 200 г готового тыквенного пюре;⁣
  • 250 мл молока;⁣
  • 150 г яйца (2-3 шт.);⁣
  • 30 г сахара; ⁣
  • 30 мл растительного масла без запаха или сливочного масла; ⁣
  • щепотка соли⁣;
  • 80-100 г муки.

Творожная начинка:⁣

  • 300 г творога (жирность от 5%)⁣;
  • 100 г сметаны (жирность 15%)⁣.

Как приготовить:

Реклама
  1. ⁣Отварите кусочки очищенной тыквы до мягкости в течение 15 минут. Взбейте блендером.
  2. Соедините яйца с сахаром и пюре, перемешайте. Добавьте муку, соль и снова перемешайте.
  3. Влейте в тесто теплое молоко и горячее сливочное масло. Хорошо перемешайте.
  4. Жарить блины с двух сторон по одной минуте.
  5. Для творожной начинки перебейте творог со сметаной погружным блендером до однородной консистенции.⁣
  6. Выложите начинку на блины и сверните в трубочку.

Читайте также:

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Тест редакции
Звездная пицца
Мы продегустировали 3 вида DZIDZIO PIZZA
Честный отзыв
Любишь итальянскую кухню?
Готовить пиццу
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Невозможное возможно
VIP-ресторан в небе
Вау!
Готовим ужин сегодня
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять