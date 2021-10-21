Тыквенные блины с творогом – рецепт к завтраку от Лизы Глинской

Там, где есть тыква, будет особенный вкус и неповторимый цвет. Мы рассказывали, какие оладьи можно испечь с тыквенным пюре, теперь узнаем, какой рецепт, на этот раз блинов с начинкой из творога со сметаной, предлагает Лиза Глинская.
Пюре можно приготовить заранее, а можно непосредственно перед тем, как начнете жарить блины. Тыква варится 15-20 минут, затем ее нужно перебить в блендере.
Тыквенные блины
Ингредиенты:
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- 200 г готового тыквенного пюре;
- 250 мл молока;
- 150 г яйца (2-3 шт.);
- 30 г сахара;
- 30 мл растительного масла без запаха или сливочного масла;
- щепотка соли;
- 80-100 г муки.
Творожная начинка:
- 300 г творога (жирность от 5%);
- 100 г сметаны (жирность 15%).
Как приготовить:
- Отварите кусочки очищенной тыквы до мягкости в течение 15 минут. Взбейте блендером.
- Соедините яйца с сахаром и пюре, перемешайте. Добавьте муку, соль и снова перемешайте.
- Влейте в тесто теплое молоко и горячее сливочное масло. Хорошо перемешайте.
- Жарить блины с двух сторон по одной минуте.
- Для творожной начинки перебейте творог со сметаной погружным блендером до однородной консистенции.
- Выложите начинку на блины и сверните в трубочку.