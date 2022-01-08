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Идея для ужина: удивительная запеканка тимбаль, в ней макароны обворачивают начинку

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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8 января, 18:01
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Это французская запеканка и она красивая невероятно. Нужна длинная паста с отверстием внутри, макароны выкладываются по спирали в форме и таким образом удерживают начинку
Французская запеканка тимбаль
Французская запеканка тимбаль / Фото: instagram.com/sashasa_fonov1979/

Тимбаль, что можно перевести, как барабан, действительно с ним схожа. Когда она готова, ее переворачивают из формы на тарелку вверх дном.

И тогда глазу открывается красивая запеченная верхушка из длинной пасты, которая крепко держит внутри начинку.

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Начинки для тимбали могут быть разными: мясными и из курицы с добавлением овощей и грибов. Сочности придаст присутствие сливок.

Тимбаль, как и говядина по-бургундски, – больше уютная семейная еда. И вместе с этим эта запеканка крайне эффектная.

Фудблогер sashasa_fonov1979 советует брать форму для запекания с круглым дном.

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Французская запеканка тимбаль

Ингредиенты:

  • Букатини, помидоры в собственном соку, шампиньоны – по 300 г
  • Сливочное масло – 50 г
  • Куриное филе – 350 г
  • Лук – 1 шт.
  • Сливки 15%, мука, растительное масло – по 2 ст. л.
  • Твердый сыр – 200 г
  • Соль, молотый черный перец, укроп – по вкусу

Как приготовить:

  1. Отварить макароны в подсоленной воде на 1 минуту меньше, чем указано на упаковке. Готовые макароны откинуть на дуршлаг, обсушить кухонным полотенцем и остудить.
  2. Глубокую форму для запекания обильно смазать сливочным маслом. По спирали выложить макароны в форму. Паста должна плотно закрывать дно и борта.
  3. Куриное филе и помидоры нарезать мелкими кубиками, шампиньоны – тонкими ломтиками.
  4. Лук очистить и нарезать мелкими кубиками. Укроп порубить.
  5. На сковороде разогреть растительное масло. Обжарить куриное филе до золотистого цвета на сильном огне за 5-6 минут.
  6. Добавить к курице лук, перемешать и готовить 3-4 минуты, всыпать грибы, готовить 5 минут.
  7. Добавить помидоры, укроп, сливки, соль и перец по вкусу, тушить на небольшом огне 4-5 минут.
  8. Всыпать муку, тщательно перемешать и готовить 3 минуты. Разогреть духовку до 180 градусов.
  9. Сыр натереть на крупной терке и разделить на две равные части. Одной половиной посыпать пасту.
  10. На сыр выложить половину начинки, посыпать сыром и сверху выложить остальную начинку.
  11. На начинку спиралью выложить оставшиеся макароны, накрыть форму фольгой и выпекать в разогретой духовке 40 минут.
  12. За 10 минут до конца запекания снять фольгу. Готовую тимбаль осторожно перевернуть на тарелку.

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Ирина Маслова
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