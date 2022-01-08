Идея для ужина: удивительная запеканка тимбаль, в ней макароны обворачивают начинку

Это французская запеканка и она красивая невероятно. Нужна длинная паста с отверстием внутри, макароны выкладываются по спирали в форме и таким образом удерживают начинку

Французская запеканка тимбаль / Фото: instagram.com/sashasa_fonov1979/

Тимбаль, что можно перевести, как барабан, действительно с ним схожа. Когда она готова, ее переворачивают из формы на тарелку вверх дном.

И тогда глазу открывается красивая запеченная верхушка из длинной пасты, которая крепко держит внутри начинку.

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Начинки для тимбали могут быть разными: мясными и из курицы с добавлением овощей и грибов. Сочности придаст присутствие сливок.

Тимбаль, как и говядина по-бургундски, – больше уютная семейная еда. И вместе с этим эта запеканка крайне эффектная.

Фудблогер sashasa_fonov1979 советует брать форму для запекания с круглым дном.

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Французская запеканка тимбаль

Ингредиенты:

Букатини, помидоры в собственном соку, шампиньоны – по 300 г

Сливочное масло – 50 г

Куриное филе – 350 г

Лук – 1 шт.

Сливки 15%, мука, растительное масло – по 2 ст. л.

Твердый сыр – 200 г

Соль, молотый черный перец, укроп – по вкусу

Как приготовить: