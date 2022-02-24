Угольная фокачча – простой рецепт необычного и вкусного домашнего хлеба

Продолжаем знакомиться с трендовым хлебом, который легко и просто испечь в домашних условиях.
О нежном молочном хоккайдо из Японии мы писали, этот рецепт итальянский, его нашли на сайте Мaverickbaking.com.
И именно итальянцы стали первыми добавлять в выпечку активированный уголь, что придает ей насыщенный черный цвет.
Далее по теме
Для этой фокаччи можно использовать итальянские травы, вяленые помидоры.
Угольная фокачча
Ингредиенты:
- 500 г муки;
- 10 г соли;
- 1 ст. л. активированного угля;
- 7 г сухих дрожжей;
- 400 мл теплой воды;
- 50 мл оливкового масла;
- розмарин, морская соль, черный перец – для посыпки.
Здесь читайте о шерстяном хлебе, который стал хитом в YouTube.
Как приготовить:
- В муку всыпьте соль, угольный порошок и дрожжи, перемешайте.
- Добавьте воду и оливковое масло и хорошо перемешайте, пока у вас не получится достаточно однородное, влажное тесто.
- Накройте миску пищевой пленкой или полотенцем и оставьте в теплом месте или при комнатной температуре на 1 час.
- Смазанными оливковым маслом рукой обомните тесто несколько раз. Накройте пленкой и оставьте ее еще на 1 час. Через это время тесто увеличится вдвое.
- Смажьте маслом большой противень и выложите на него тесто. Сформируйте фокаччу.
- Оставьте подниматься еще на 1 час и разогрейте духовку до 200 градусов.
- Пальцами сделайте отверстия, полейте оливковым маслом, посыпьте солью, розмарином и черным перцем.
- Выпекайте 25 минут. Дайте хлебу полностью остыть на противне или в форме.