Угольная фокачча – простой рецепт необычного и вкусного домашнего хлеба

Впервые добавлять активированный уголь в выпечку начали в Италии. Для этой фокаччи можно взять итальянские травы, вяленые томаты, сушеный розмарин

Угольная фокачча / Фото: instagram.com/emelernalbant

Продолжаем знакомиться с трендовым хлебом, который легко и просто испечь в домашних условиях.

О нежном молочном хоккайдо из Японии мы писали, этот рецепт итальянский, его нашли на сайте Мaverickbaking.com.

Реклама

И именно итальянцы стали первыми добавлять в выпечку активированный уголь, что придает ей насыщенный черный цвет.

Для этой фокаччи можно использовать итальянские травы, вяленые помидоры.

Угольная фокачча

Угольная фокачча / Фото: maverickbaking.com

Реклама

Ингредиенты:

500 г муки;

10 г соли;

1 ст. л. активированного угля;

7 г сухих дрожжей;

400 мл теплой воды;

50 мл оливкового масла;

розмарин, морская соль, черный перец – для посыпки.

Здесь читайте о шерстяном хлебе, который стал хитом в YouTube.

Как приготовить:

Реклама