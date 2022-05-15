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СЕГОДНЯ Еда

Уха на костре – правила идеального блюда и рецепт от рыбаков

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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15 мая, 12:06
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Используется судак и мелкая рыбешка. Судака нужно засолить в одной ложке соли на 15 минут, мелкая рыбешка сделает бульон наваристей
Как приготовить уху на костре
Как приготовить уху на костре

Если в наличии есть котелок и возможность использовать его под открытым небом, то можно приготовить очень много вкусного.

Наваристый кулеш и уха стоят в этом списке на первых позициях.

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Для этого рецепта будет использоваться мелкая рыбешка и судак. Последний, выпотрошенный и вымытый, должен полежать в соли минут 10-15.

Мелкую рыбешку нужно завернуть в несколько слоев марли, завязать и отварить – бульон получится насыщенней.

Правильная уха должна быть прозрачной, поэтому периодически снимайте пену. Покрупнее, а именно полукольцами, режьте лук. Лук лучше вымыть и не чистить от шелухи.

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Рецепт с канала готовит Никита Сергеевич.

Уха на костре из судака

Рецепт ухи на судаке
Рецепт ухи на судаке / Фото: Инстаграм

Ингредиенты:

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  • 2,5 л воды;
  • мелкая рыба;
  • 5 шт. картофеля;
  • судак;
  • по 1 шт. лука, моркови;
  • корень сельдерея;
  • лавровый лист, душистый перец, соль, петрушка.

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Как приготовить:

  1. Рыбу сложить в несколько слоев марли, завязать и опустить в холодную воду.
  2. Картофель крупно нарезать. У лука срезать корешки, шелуху не очищать, нарезать полукольцами, морковь нарезать полукольцами, сельдерей – крупно.
  3. Снять пену с рыбного бульона, достать рыбу. Долить воды, довести до кипения и добавить овощи.
  4. Очистить судака. Отрезать плавники, из головы достать жабры и убрать внутренности. Хорошо промыть и нарезать.
  5. Рыбу засолить за 15 минут до приготовления в одной столовой ложке соли. Добавить к бульону. Готовить 15 минут.
  6. За 5 минут до готовности добавить лавровый лист и душистый перец.
  7. Снять пену, готовить 5 минут. Довести до вкуса солью.
  8. По желанию добавить 50 граммов водку и затушить полено в ухе.
  9. Подавать с петрушкой.

Здесь читайте о секретах приготовления шурпы как на костре, так и в кастрюле на плите.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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