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Утренняя каша из булгура с медом и сухофруктами – необычный рецепт

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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26 мая, 07:01
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Понятно, что набор топпингов для этой каши условный. Можно карамелизировать яблоки или бананы, использовать свежие или размороженные ягоды
Каша из булгура с фруктами
Каша из булгура с фруктами

Обычно булгур, впрочем, как и кукурузную кашу, мы воспринимаем в первую очередь как гарнир к мясу или курицу.

Не стоит так ограничиваться, потому что булгур крепко дружит с ягодами, изюмом, курагой и орехами.

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На странице kulinarnyizhurnal предлагают сначала потушить промытый булгур на сливочном масле, а потом варить. Обжарить в масле нужно и нарезанные сухофрукты.

Их перед тем, как начинать готовить эту кашу, залейте горячей водой.

Каша из булгура с медом, сухофруктами и орехами

Каша из булгура с медом, сухофруктами и орехами
Каша из булгура с медом, сухофруктами и орехами

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Ингредиенты:

  • булгур – 400 г;
  • курага – 200 г;
  • сушеная вишня – 50 г;
  • изюм – 100 г;
  • лимон;
  • орехи – 50 г;
  • сливочное масло – 100 г;
  • мед – 2 ст. л.;
  • щепотка соли.

Как приготовить:

  1. Сливочное масло (50 г) растопить в глубоком сотейнике и на медленном огне, в течение двух минут, потушить булгур, постоянно помешивая. Залить булгур водой на один-два пальца, добавить соль и варить 10-12 минут.
  2. На сковородке растопить сливочное масло и обжарить нарезанные сухофрукты. Обжаривать три минуты. Добавить сок лимона, орехи, мед. Готовить, помешивая, две минуты.
  3. Смешать булгур с сухофруктами и орехами, довести до готовности.

Еще можно приготовить красивую оранжевую овсянку, к каше добавляется морковь.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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