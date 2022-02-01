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Узбекский плов за 30 минут – это возможно: рецепт для быстрого обеда

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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1 февраля, 11:56
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Рис для него готовится отдельно, пока зирвак тушится на сковороде. В оригинальном рецепте используется баранина. Со свининой или курицей будет не менее вкусно
Узбекский плов
Узбекский плов / Фото: freepik.com

Способов приготовления одного из древнейших блюд – плова – существует десятки. В Ташкенте его готовят с тремя видами мяса в тыкве, этот же рецепт приближен к классическому узбекскому плову.

Вот только автор рецепта – LudaEasyCook Позитивная Кухня – обещает, что приготовите вы его за 30 минут. Ниже будет видео процесса, и этот плов действительно требует полчаса.

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Чтобы рис получился рассыпчатым, готовьте его на медленном огне, а когда вода практически испарится, не открывайте крышку в течение 5 минут, чтобы он пропарился.

Узбекский плов за 30 минут

Узбекский плов за 30 минут
Узбекский плов за 30 минут / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

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  • 500 г длиннозернистого риса;
  • 470 мл воды;
  • 400 г мяса (баранина, свинина, курица);
  • 200 г лук репчатый;
  • 180 г морковь;
  • 1 головка чеснока;
  • 3-4 зубчика чеснока;
  • 3-4 шт. лавровый лист;
  • по 1 ч. л. чеснок, зира, куркума;
  • соль и перец, хлопья перца чили – по вкусу.

Здесь найдете рецепт плова с грибами и сливочным соусом. Его можно приготовить и на обед, и на ужин, если не любите мясо.

Как приготовить:

  1. В глубокой сковороде подогреть 50-60 мл растительного масла. Зубчики чеснока раздавить и измельчить, добавить к маслу. Слегка обжарить.
  2. Мясо нарезать небольшими кусочками и обжарить с чесноком со всех сторон.
  3. Пока на большом огне жарится мясо, лук нарезать крупными кубиками. Морковь натереть или нарезать соломкой.
  4. Добавить лук, обжарить несколько минут. Затем – морковь. Уменьшить огонь.
  5. Налить 150 мл горячей воды. Положить лавровый лист, все специи (сначала смешать), добавить головку чеснока, перемешать. Добавить перец и соль. Накрыть крышкой и оставить тушиться 10 минут. Затем тушить еще 10 минут без крышки. Периодически мясо нужно помешивать.
  6. Хорошо промыть рис. Высыпать в кастрюлю, добавить 470 мл воды. Когда вода практически испарится, максимально уменьшить огонь и готовить 5 минут под закрытой крышкой.
  7. Быстро открыть крышку кастрюли с рисом, перемешать и готовить под крышкой 5 минут. Выключить огонь под рисом, накрыть полотенцем.
  8. К мясу насыпать рис и перемешать.

Как происходит приготовление плова за 30 минут – смотрите ниже.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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