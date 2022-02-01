Узбекский плов за 30 минут – это возможно: рецепт для быстрого обеда

Способов приготовления одного из древнейших блюд – плова – существует десятки. В Ташкенте его готовят с тремя видами мяса в тыкве, этот же рецепт приближен к классическому узбекскому плову.
Вот только автор рецепта – LudaEasyCook Позитивная Кухня – обещает, что приготовите вы его за 30 минут. Ниже будет видео процесса, и этот плов действительно требует полчаса.
Чтобы рис получился рассыпчатым, готовьте его на медленном огне, а когда вода практически испарится, не открывайте крышку в течение 5 минут, чтобы он пропарился.
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Узбекский плов за 30 минут
Ингредиенты:
- 500 г длиннозернистого риса;
- 470 мл воды;
- 400 г мяса (баранина, свинина, курица);
- 200 г лук репчатый;
- 180 г морковь;
- 1 головка чеснока;
- 3-4 зубчика чеснока;
- 3-4 шт. лавровый лист;
- по 1 ч. л. чеснок, зира, куркума;
- соль и перец, хлопья перца чили – по вкусу.
Здесь найдете рецепт плова с грибами и сливочным соусом. Его можно приготовить и на обед, и на ужин, если не любите мясо.
Как приготовить:
- В глубокой сковороде подогреть 50-60 мл растительного масла. Зубчики чеснока раздавить и измельчить, добавить к маслу. Слегка обжарить.
- Мясо нарезать небольшими кусочками и обжарить с чесноком со всех сторон.
- Пока на большом огне жарится мясо, лук нарезать крупными кубиками. Морковь натереть или нарезать соломкой.
- Добавить лук, обжарить несколько минут. Затем – морковь. Уменьшить огонь.
- Налить 150 мл горячей воды. Положить лавровый лист, все специи (сначала смешать), добавить головку чеснока, перемешать. Добавить перец и соль. Накрыть крышкой и оставить тушиться 10 минут. Затем тушить еще 10 минут без крышки. Периодически мясо нужно помешивать.
- Хорошо промыть рис. Высыпать в кастрюлю, добавить 470 мл воды. Когда вода практически испарится, максимально уменьшить огонь и готовить 5 минут под закрытой крышкой.
- Быстро открыть крышку кастрюли с рисом, перемешать и готовить под крышкой 5 минут. Выключить огонь под рисом, накрыть полотенцем.
- К мясу насыпать рис и перемешать.
Как происходит приготовление плова за 30 минут – смотрите ниже.