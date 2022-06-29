Ужин без мяса – как приготовить марокканский салат из баклажанов (фото)

Так готовят баклажаны не только в Марокко. Салат с ними консистенции, как пюре, распространены на Ближнем Востоке. Правда, в Турции их любят вкусно фаршировать.
Заалук удобный. Ведь его можно есть сразу, отличным он будет и холодным, если подавать его с рисом, бобовыми и мясными блюдами. Чаще встречаются подачи с оливковым маслом и хлебом.
Кроме баклажанов, нужны помидоры. Если располагаете временем, их можно очистить.
Рецепт от www.thespruceeats.com.
Марокканский салат заалук
Ингредиенты:
- 1 большой баклажан, очищенный и нарезанный;
- 4 больших помидора, нарезанных;
- 3 зубчика чеснока, мелко нарезать;
- по 50 г свежей кинзы, петрушки, нарезанной;
- по 1 ст. л. паприки, тмина;
- соль, острый перец;
- 50 мл оливкового масла;
- 30 мл воды;
- долька лимона.
Как приготовить:
- Соедините баклажаны, помидоры, чеснок, кинзу, петрушку, паприку, тмин, соль, масло, воду и острый перец в большой глубокой сковороде. Накройте крышкой и тушите на среднем огне 30 минут, периодически помешивая.
- С помощью ложки или картофелемялки разомните овощи. Добавьте дольку лимона в сковороду, если используете. Продолжайте готовить без крышки до загустения заалука.
- При подаче полейте оливковым маслом.
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