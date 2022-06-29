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Ужин без мяса – как приготовить марокканский салат из баклажанов (фото)

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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29 июня, 16:38
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Он называется заалук и по текстуре больше похож на пюре. Кроме баклажанов, нужны помидоры. Отлично сочетается с рисом и бобовыми
Рецепт марокканского салат из баклажанов заалука
Рецепт марокканского салат из баклажанов заалука

Так готовят баклажаны не только в Марокко. Салат с ними консистенции, как пюре, распространены на Ближнем Востоке. Правда, в Турции их любят вкусно фаршировать.

Заалук удобный. Ведь его можно есть сразу, отличным он будет и холодным, если подавать его с рисом, бобовыми и мясными блюдами. Чаще встречаются подачи с оливковым маслом и хлебом.

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Кроме баклажанов, нужны помидоры. Если располагаете временем, их можно очистить.

Рецепт от www.thespruceeats.com.

Марокканский салат заалук

Марокканский салат заалук
Марокканский салат заалук / Фото: www.thespruceeats.com

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Ингредиенты:

  • 1 большой баклажан, очищенный и нарезанный;
  • 4 больших помидора, нарезанных;
  • 3 зубчика чеснока, мелко нарезать;
  • по 50 г свежей кинзы, петрушки, нарезанной;
  • по 1 ст. л. паприки, тмина;
  • соль, острый перец;
  • 50 мл оливкового масла;
  • 30 мл воды;
  • долька лимона.

Как приготовить:

  1. Соедините баклажаны, помидоры, чеснок, кинзу, петрушку, паприку, тмин, соль, масло, воду и острый перец в большой глубокой сковороде. Накройте крышкой и тушите на среднем огне 30 минут, периодически помешивая.
  2. С помощью ложки или картофелемялки разомните овощи. Добавьте дольку лимона в сковороду, если используете. Продолжайте готовить без крышки до загустения заалука.
  3. При подаче полейте оливковым маслом.

И еще один постный рецепт овощного рагу, где есть баклажаны, найдете в этом материале.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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