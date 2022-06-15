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Ужин без мяса – как приготовить невероятные помидоры по-провански

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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15 июня, 16:56
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Помидоры должны быть спелыми, но не слишком мягкими. Сердцевина остается, то есть начинки нужно совсем немного
Рецепт помидоров по-провански
Рецепт помидоров по-провански

Помидоры по-провански или по-провансальски – это действительно очень легкий ужин. Их можно готовить для пикника и на праздники к мясу, опять же французскому блюду, говядине по-бургундски.

Для украшения используется вчерашний хлеб, который измельчается со свежей петрушкой, чесноком и оливковым маслом.

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Если помидоры слишком крупные, то запекать их нужно чуть больше.

Рецепт с сайта thegoodlifefrance.com.

Помидоры по-провански

Помидоры по-провански
Помидоры по-провански

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Ингредиенты для двух помидоров :

  • 2 крупных помидора;
  • 100 г немного зачерствевшего белого хлеба;
  • 1 средний пучок петрушки;
  • 3 зубчика чеснока;
  • оливковое масло;
  • соль, черный перец, тимьян.

Как приготовить:

  1. Разогрейте духовку до 160 градусов. Очистите и порубите чеснок, измельчите в блендере с петрушкой и нарезанным хлебом.
  2. Разрежьте помидоры горизонтально пополам и выложите в форму для запекания. Приправьте солью, перцем и оливковым маслом. На каждый выложите горку из хлебных крошек.
  3. Запекайте ближе к огню около 20 минут.

В продолжении темы французской кухни – читайте о супе гарбюр, который в некотором роде похож на наш борщ.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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