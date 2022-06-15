Ужин без мяса – как приготовить невероятные помидоры по-провански

Помидоры по-провански или по-провансальски – это действительно очень легкий ужин. Их можно готовить для пикника и на праздники к мясу, опять же французскому блюду, говядине по-бургундски.
Для украшения используется вчерашний хлеб, который измельчается со свежей петрушкой, чесноком и оливковым маслом.
Если помидоры слишком крупные, то запекать их нужно чуть больше.
Рецепт с сайта thegoodlifefrance.com.
Помидоры по-провански
Ингредиенты для двух помидоров :
- 2 крупных помидора;
- 100 г немного зачерствевшего белого хлеба;
- 1 средний пучок петрушки;
- 3 зубчика чеснока;
- оливковое масло;
- соль, черный перец, тимьян.
Как приготовить:
- Разогрейте духовку до 160 градусов. Очистите и порубите чеснок, измельчите в блендере с петрушкой и нарезанным хлебом.
- Разрежьте помидоры горизонтально пополам и выложите в форму для запекания. Приправьте солью, перцем и оливковым маслом. На каждый выложите горку из хлебных крошек.
- Запекайте ближе к огню около 20 минут.
В продолжении темы французской кухни – читайте о супе гарбюр, который в некотором роде похож на наш борщ.