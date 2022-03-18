Ужин в одной сковороде – нужны фарш, картофель и немного капусты

Все ингредиенты укладываются слоями. Нижний слой – картофель с капустой. Котлеты или фрикадельки будут готовиться вместе с овощами

Ужин в одной сковороде / Фото: Цветкова Наталья

Этот ужин не назовешь легким, как, к примеру, из гречки с овощами. Ним можно накормить большую семью, причем времени вы потратите максимум 40 минут.

К пассерованным луку и моркови нужно добавить картофель и капусту, между ними выложить котлеты.

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Ужин в одной сковороде

Ингредиенты:

фарш – 600 г;

картофель – 6-7 шт;

рис – 50 г;

капуста – 1/4 кочана;

яйцо – 1 шт,

соль, перец, перец горошком, кориандр, лавровый лист;

лук – 2 шт.;

томатная паста – 4-5 ст. л.;

чеснок – 2 зуб.

Здесь узнаете, как сделать практически моментальный и вкусный ужин из макарон и тушенки.

Как приготовить:

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