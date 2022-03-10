Ужин за 10 минут – нужны макароны, тушенка, лук и чеснок

Макароны с тушенкой / Фото: dashamalahova.com
Забегая наперед – как сделать быструю домашнюю тушенку с длительным сроком хранения – мы рассказывали.
Для этого ужина подойдет любая тушенка, то есть из любого мяса.
Пока макароны варятся, вы быстро приготовите мясо.
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Макароны с тушенкой
Макароны с тушенкой / Фото: instagram.com/chronic_culinary
Ингредиенты:
- макароны – 500 г;
- тушенка – 2 или 1 банка;
- лук – 1 шт.;
- чеснок – 4 зуб.;
- масло растительное, соль, перец.
Здесь узнаете рецепт еще одного сытного и простого ужина – картофеля по-швейцарски.
Как приготовить:
- Поставить макароны вариться.
- Лук обжарить до прозрачности, добавить измельченный чеснок, слегка обжарить. Высыпать тушенку, готовить 2-3 минуты.
- Слить воду из макарон, перемешать с тушенкой.