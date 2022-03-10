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Ужин за 10 минут – нужны макароны, тушенка, лук и чеснок

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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10 марта, 18:40
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Когда лук и чеснок слегка обжарятся, то при наличии туда же можно добавить тертую морковь. Если в тушенке много жидкости, то слейте ее, чтобы использовать потом
Макароны с тушенкой
Макароны с тушенкой / Фото: dashamalahova.com

Забегая наперед – как сделать быструю домашнюю тушенку с длительным сроком хранения – мы рассказывали.

Для этого ужина подойдет любая тушенка, то есть из любого мяса.

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Пока макароны варятся, вы быстро приготовите мясо.

Рецепт канала Моя Dolce vita.

Макароны с тушенкой

Макароны с тушенкой
Макароны с тушенкой / Фото: instagram.com/chronic_culinary

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Ингредиенты:

  • макароны – 500 г;
  • тушенка – 2 или 1 банка;
  • лук – 1 шт.;
  • чеснок – 4 зуб.;
  • масло растительное, соль, перец.

Здесь узнаете рецепт еще одного сытного и простого ужина – картофеля по-швейцарски.

Как приготовить:

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  1. Поставить макароны вариться.
  2. Лук обжарить до прозрачности, добавить измельченный чеснок, слегка обжарить. Высыпать тушенку, готовить 2-3 минуты.
  3. Слить воду из макарон, перемешать с тушенкой.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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