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Ужин за 30 минут – рецепт нежного куриного филе, которое обжариваются в яичных белках

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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19 апреля, 17:34
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А перед тем, как обжариться, его нужно нарезать на тонкие полоски и соединить с желтками, чесноком и специями
Рецепт быстрого ужина из куриного филе
Рецепт быстрого ужина из куриного филе / Фото: instagram.com/moivkusnyie_recepty

Курицу можно использовать в полезном детокс-супе, его можно есть и на обед, и на ужин, а можно нарезать филе и обжарить.

Причем очень необычным образом. Сначала филе нарезается на полоски, смешивается с желтками и специями.

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Затем, перед обжариванием, полоски окунаются во взбитые белки.

Рецепт нашли на канале Другая Кухня.

Куриные палочки на ужин

Куриные палочки на ужин
Куриные палочки на ужин / Фото: instagram.com/moivkusnyie_recepty

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Ингредиенты:

  • 2 шт. куриное филе;
  • 3 шт. яйца;
  • специи для мяса;
  • 2 зуб. чеснока;
  • 2 ст. л. крахмала;
  • соль, перец.

Быстрые и сытные сосиски в тесте тоже могут стать отличным ужином. Как их сделать – смотрите здесь.

Как приготовить:

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  1. Куриное филе нарезать на полоски, слегка отбить ножом. Выложить в миску и залить тремя желтками.
  2. Добавить измельченный чеснок, крахмал, специи и перемешать.
  3. Отдельно взбить белки в пену.
  4. Разогреть сковороду с растительным маслом, каждый кусочек курицы обмакнуть в белки и обжарить до готовности.

В видео увидите, какими симпатичными получаются эти куриные палочки.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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