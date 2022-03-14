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В бумаге и солевом растворе – как хранить яйца вне холодильника

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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14 марта, 07:25
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Понятно, что лучшее место хранения яиц – ближе к стенке холодильника или отсек для овощей в том же холодильнике. Но есть еще несколько действенных способов
Как правильно хранить яйца без холодильника
Как правильно хранить яйца без холодильника / Фото: Pixabay

В тяжелых условиях, когда продукты достать сложно, а если запасы есть, то еду нужно сохранить надолго, важно знать правила их хранения.

Что делать с мукой, когда вы купили ее много и не очень много, мы рассказывали.

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Теперь о яйцах, которым нужен холод, это хорошо известно. Итак, что делать, когда холодильник временно не работает, узнаем ниже.

Как хранить яйца, когда холодильник не работает

Яйца можно хранить до трех недель в бумаге и солевом растворе
Яйца можно хранить до трех недель в бумаге и солевом растворе / Фото: freepik.com

Обернуть каждое яйцо в бумагу. Это могут быть старые газеты, тетради, туалетная бумага. Каждое яйцо плотно оберните, сложите в емкость и уберите в прохладное место.

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Так яйца будут храниться до трех недель.

Здесь узнаете, как сохранить куриное мясо до 12 месяцев.

Опустить яйца в солевой раствор. Разведите одну столовую ложку соли на один литр холодной воды. Опустите в воду яйца.

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Этот способ поможет сохранить яйца в течение трех-четырех недель.

Ирина Маслова
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