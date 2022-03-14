В бумаге и солевом растворе – как хранить яйца вне холодильника

В тяжелых условиях, когда продукты достать сложно, а если запасы есть, то еду нужно сохранить надолго, важно знать правила их хранения.
Что делать с мукой, когда вы купили ее много и не очень много, мы рассказывали.
Теперь о яйцах, которым нужен холод, это хорошо известно. Итак, что делать, когда холодильник временно не работает, узнаем ниже.
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Как хранить яйца, когда холодильник не работает
Обернуть каждое яйцо в бумагу. Это могут быть старые газеты, тетради, туалетная бумага. Каждое яйцо плотно оберните, сложите в емкость и уберите в прохладное место.
Так яйца будут храниться до трех недель.
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Опустить яйца в солевой раствор. Разведите одну столовую ложку соли на один литр холодной воды. Опустите в воду яйца.
Этот способ поможет сохранить яйца в течение трех-четырех недель.