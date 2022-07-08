Вареная свекла за 10 минут – как правильно сделать в микроволновке (фото)

Конечно, чтобы любимый винегрет получился очень вкусным и правильным, свеклу для него рекомендуют запечь в фольге. Это занимает немало времени.
Салат не станет хуже, если свекла приготовится в микроволновке. Так советуют поступать опытные хозяйки. Мы собрали их советы по быстрому приготовлении свеклы.
Как сварить свеклу в микроволновке
Сначала нужно тщательно вымыть овощ и отрезать хвостик. Затем положите свеклу в обычный пакет и налейте немного воды.
Теперь заверните пакет и завяжите. Обязательно сделайте несколько отверстий в пакете для выхода пара.
Еще советуют не пакет, а пластиковую крышку, которая входит в набор к микроволновке. Так овощ получится, как запеченный.
Время приготовления зависит от размера свеклы. Маленькой нужно всего 5 минут, крупная варится 10-12 минут. В таком случае, в процессе, ее нужно будет переворачивать.
В конце приготовления проверьте мягкость свеклы вилкой или зубочисткой.
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