Вареники на старый Новый год – как приготовить их со свекольной начинкой

В начинку, кроме свеклы непосредственно, нужны картофель и немного пармезана. Все-таки так готовят аналог наших вареников в Италии. Обязательно перед подачей их нужно украсить маком