Еда
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией ❄ Украина в снегу 🇰🇿 Протесты в Казахстане 💼 Дело против Порошенко

Блюдо к празднику

Рождественские десерты

Пост к Рождеству

Для веганов

Как хранить инжир

Идеальный ланч-бокс
СЕГОДНЯ Еда

Вареники на старый Новый год – как приготовить их со свекольной начинкой

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
12 января, 13:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В начинку, кроме свеклы непосредственно, нужны картофель и немного пармезана. Все-таки так готовят аналог наших вареников в Италии. Обязательно перед подачей их нужно украсить маком
Вареники со свекольной начинкой
Вареники со свекольной начинкой / Фото: instagram.com/vinegretteblog/

Удачные вареники на старый Новый год подразумевают эластичное тесто и в первую очередь хорошо приготовленную начинку.

В основном мы берем для этого картофель, капусту, грибы, мясо. А вот свеклу, как это неудивительно, используют итальянцы и называют такие "вареники" casunzei ampezzati.

Реклама

Фудблогер vinegretteblog советует добавить хлебные крошки, если начинка получится слишком влажной.

Вареники со свекольной начинкой

Ингредиенты:

  • 250 г муки из мягких сортов пшеницы;
  • 50 г манки;
  • 3 яйца;
  • 600 г свеклы;
  • 200 г картофеля;
  • 40 г пармезана;
  • 1 яйцо;
  • сливочное масло, мак;
  • соль, перец.

Как приготовить:

Реклама
  1. Из муки, манки, яиц замесить тесто. По необходимости добавить воду. Накрыть пленкой, оставить на 30 минут.
  2. Свеклу отварить, картофель отварить в подсоленной воду в мундире. Почистить и натереть на мелкой терке. Соединить.
  3. Добавить тертый пармезан, немного тертого масла, яйцо, соль и перемешать.
  4. Сформировать вареники и отварить до готовности в подсоленной воде.
  5. Перед подачей украсить маком.

Читайте также:

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
💰💰💰
Мы нашли пиццу за 10 000 грн
Честный отзыв
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Невозможное возможно
VIP-ресторан в небе
Вау!
Блоггеры рекомендуют
Лучшие рестораны мира

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять