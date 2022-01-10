Варенуха – готовится в глиняном горшке и согревает лучше глинтвейна

В общем, не глинтвейном единым. Его, из белого или красного вина, многими было выпито немало.
А вот о варенухе хорошо известно тем, кто внимательно читал "Энеиду", там этому напитку уделяется особое внимание.
Когда-то варенуху делали на водке, с добавлением узвара, кореньев и меда.
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Готовили ее в печи в глиняной посуде, которая плотно закрывалась, а крышку обмазывали сырым тестом, чтобы не растерялись ароматы.
В рецепте от yizhakultura коренья заменяются более привычными для нас корицей и гвоздикой, также рекомендуют добавить кардамон и имбирь по вкусу.
Варенуха
Ингредиенты:
- 3 л воды;
- 600 г сушеных яблок, груш, слив, вишни;
- 3 палочки корицы;
- 10 звездочек гвоздики;
- 10 горошин душистого перца;
- кожица сушеного лимона или апельсина;
- мед – по вкусу.
Как приготовить:
- Довести до кипения сушеные фрукты и ягоды с водой, оставить на 30 минут. Добавить все ингредиенты, перелить в глиняную посуду.
- Отправить и поставить в духовку на несколько часов при низкой температуре. Варенуха не должна кипеть.
- Закутать горшок в полотенце и дать постоять, чтобы напиток напитался специями.
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