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Варенуха – готовится в глиняном горшке и согревает лучше глинтвейна

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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10 января, 13:54
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Несколько столетий тому назад варенуху готовили на водке, этот рецепт без алкоголя. Особенность – томление готового напитка в глиняном горшке в духовке
Рецепт украинской варенухи
Рецепт украинской варенухи / Фото: instagram.com/yizhakultura

В общем, не глинтвейном единым. Его, из белого или красного вина, многими было выпито немало.

А вот о варенухе хорошо известно тем, кто внимательно читал "Энеиду", там этому напитку уделяется особое внимание.

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Когда-то варенуху делали на водке, с добавлением узвара, кореньев и меда.

Готовили ее в печи в глиняной посуде, которая плотно закрывалась, а крышку обмазывали сырым тестом, чтобы не растерялись ароматы.

В рецепте от yizhakultura коренья заменяются более привычными для нас корицей и гвоздикой, также рекомендуют добавить кардамон и имбирь по вкусу.

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Варенуха

Ингредиенты:

  • 3 л воды;
  • 600 г сушеных яблок, груш, слив, вишни;
  • 3 палочки корицы;
  • 10 звездочек гвоздики;
  • 10 горошин душистого перца;
  • кожица сушеного лимона или апельсина;
  • мед – по вкусу.

Как приготовить:

  1. Довести до кипения сушеные фрукты и ягоды с водой, оставить на 30 минут. Добавить все ингредиенты, перелить в глиняную посуду.
  2. Отправить и поставить в духовку на несколько часов при низкой температуре. Варенуха не должна кипеть.
  3. Закутать горшок в полотенце и дать постоять, чтобы напиток напитался специями.

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