Варенуха – готовится в глиняном горшке и согревает лучше глинтвейна

Несколько столетий тому назад варенуху готовили на водке, этот рецепт без алкоголя. Особенность – томление готового напитка в глиняном горшке в духовке

Рецепт украинской варенухи / Фото: instagram.com/yizhakultura

В общем, не глинтвейном единым. Его, из белого или красного вина, многими было выпито немало.

А вот о варенухе хорошо известно тем, кто внимательно читал "Энеиду", там этому напитку уделяется особое внимание.

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Когда-то варенуху делали на водке, с добавлением узвара, кореньев и меда.

Готовили ее в печи в глиняной посуде, которая плотно закрывалась, а крышку обмазывали сырым тестом, чтобы не растерялись ароматы.

В рецепте от yizhakultura коренья заменяются более привычными для нас корицей и гвоздикой, также рекомендуют добавить кардамон и имбирь по вкусу.

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Варенуха

Ингредиенты:

3 л воды;

600 г сушеных яблок, груш, слив, вишни;

3 палочки корицы;

10 звездочек гвоздики;

10 горошин душистого перца;

кожица сушеного лимона или апельсина;

мед – по вкусу.

Как приготовить: