Варшавский пирог – готовится без замеса, но с большим количеством яблок

Этот пирог привлекателен сразу по двум причинам – не нужно замешивать тесто, так как оно состоит исключительно из сухих ингредиентов. Они смешиваются и потом перекладываются слоями с начинкой.
И второе – он действительно максимально вкусный. В традиционном рецепте есть только яблоки, в рецепте, который мы нашли, есть творог.
Как и в норвежском пироге с максимальным количеством корицы, эта специя присутствует и в варшавском.
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Фудблогер baffi_recepty предусматривает долгое выпекание. Благодаря этому яблоки и творог дадут свои соки и превратят сухие ингредиенты в мягкий и сочный корж.
Варшавский пирог с яблоками
Для теста:
- Мука, манка, сахар – по 1 стакану
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
- Сливочное масло для корочки
Для творожной начинки:
- Творог – 250-300 г
- Яйцо – 2 шт.
- Сахар – 50 г
Для яблочной начинки:
- Яблоки – 2-3 шт.
- Корица – 1 ч. л.
Как приготовить:
- Для творожной начинки творог, яйца и сахар пробить блендером.
- Яблоки очистить и натереть на терке, смешать с корицей. Соединить все сухие ингредиенты.
- Собрать пирог слоями: стакан сухой смеси, яблоки с корицей, стакан сухой смеси, творожная масса, стакан сухой смеси
- Сверху натереть 50-70 г сливочного масла.
- Выпекать при 180 градусах 40-50 минут.
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