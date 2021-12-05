Варшавский пирог – готовится без замеса, но с большим количеством яблок

Тесто для этого пирога состоит исключительно из сухих ингредиентов. Они соединяются и перекладываются с начинкой. В самой же начинке, кроме яблок, есть творожная масса

Варшавский пирог с яблоками / Фото: instagram.com/baffi_recepty

Этот пирог привлекателен сразу по двум причинам – не нужно замешивать тесто, так как оно состоит исключительно из сухих ингредиентов. Они смешиваются и потом перекладываются слоями с начинкой.

И второе – он действительно максимально вкусный. В традиционном рецепте есть только яблоки, в рецепте, который мы нашли, есть творог.

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Как и в норвежском пироге с максимальным количеством корицы, эта специя присутствует и в варшавском.

Фудблогер baffi_recepty предусматривает долгое выпекание. Благодаря этому яблоки и творог дадут свои соки и превратят сухие ингредиенты в мягкий и сочный корж.

Варшавский пирог с яблоками

Для теста:

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Мука, манка, сахар – по 1 стакану

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Сливочное масло для корочки

Для творожной начинки:

Творог – 250-300 г

Яйцо – 2 шт.

Сахар – 50 г

Для яблочной начинки:

Яблоки – 2-3 шт.

Корица – 1 ч. л.

Как приготовить:

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