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Вьетнамская пицца – почему она стала трендом в TikTok и ее видео-рецепт

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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14 января, 12:01
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Здесь все просто – вьетнамцы вместо классической основы берут рисовую бумагу. Это максимально некалорийно. Да и сам процесс приготовления займет у вас не более 20 минут
Вьетнамская пицца
Вьетнамская пицца / Фото: instagram.com/jenniewallden/

Продолжаем знакомиться с экзотической, и это только на первый взгляд, кухней Вьетнама.

Мы рассказывали о кофе, который, скорее, и кофе, и десерт в одном, пришло время узнать, почему весь мир полюбил вьетнамскую пиццу.

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Начнем с того, что стоит в поисковике TikTok вбить слова Vietnamese pizza, – можно увидеть кучу роликов на тему этой пиццы и миллионные просмотры.

Объясняется это все быстро – людей всегда привлекал и будет привлекать нестандартный подход к классической еде. В нашем случае – рисовая бумага вместо теста. Выглядит она вот так.

Рисовая бумага
Рисовая бумага / Фото: pexels.com

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Ну и плюс стремление питаться быстро, но без вреда фигуре.

Какого-то конкретного состава вьетнамской пиццы не существует. Диапазон максимальный – от плавленого сыра с ветчиной до консервированного тунца, морепродуктов.

Особенность: на рисовой бумаге размещается не томатная паста, как это делают итальянцы, а омлет с зеленым луком.

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Вьетнамская пицца – рецепт

Вьетнамская пицца – рецепт
Вьетнамская пицца – рецепт / Фото: instagram.com/cookingwith_yui/

Ингредиенты:

  • 5-6 шт. лука-шалот;
  • пучок зеленого лука;
  • 1 ч. л. соуса чили;
  • яйцо;
  • 30 г плавленого сыра;
  • ветчина;
  • соль, перец;
  • зелень для украшения.

Есть еще один суперлегкий рецепт пиццы, где вместо теста картофель, а для начинки нужны салями и моцарелла.

Как приготовить:

  1. Лук нарезать слайсами и обжарить на растительном масле до хрустящей корочки. Выложить на бумажные салфетки.
  2. Зеленый лук нарезать, разогреть сковороду и выложить рисовую бумагу.
  3. На рисовую бумагу выложить зеленый лук и добавить соус чили. Разбить на лук яйцо и перемешать с луком и соусом, распределяя по всей поверхности рисовой бумаги.
  4. Когда яйцо схватится, добавить плавленый сыр. Распределить ложкой или вилкой по всей поверхности, готовить несколько минут.
  5. Добавить нарезанную полосками ветчину и жареный лук-шалот. По желанию украсить вьетнамскую пиццу майонезом.

Все подробности приготовления смотрите в этом видео.

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Ирина Маслова
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