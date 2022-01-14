Вьетнамская пицца – почему она стала трендом в TikTok и ее видео-рецепт

Продолжаем знакомиться с экзотической, и это только на первый взгляд, кухней Вьетнама.
Мы рассказывали о кофе, который, скорее, и кофе, и десерт в одном, пришло время узнать, почему весь мир полюбил вьетнамскую пиццу.
Начнем с того, что стоит в поисковике TikTok вбить слова Vietnamese pizza, – можно увидеть кучу роликов на тему этой пиццы и миллионные просмотры.
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Объясняется это все быстро – людей всегда привлекал и будет привлекать нестандартный подход к классической еде. В нашем случае – рисовая бумага вместо теста. Выглядит она вот так.
Ну и плюс стремление питаться быстро, но без вреда фигуре.
Какого-то конкретного состава вьетнамской пиццы не существует. Диапазон максимальный – от плавленого сыра с ветчиной до консервированного тунца, морепродуктов.
Особенность: на рисовой бумаге размещается не томатная паста, как это делают итальянцы, а омлет с зеленым луком.
Вьетнамская пицца – рецепт
Ингредиенты:
- 5-6 шт. лука-шалот;
- пучок зеленого лука;
- 1 ч. л. соуса чили;
- яйцо;
- 30 г плавленого сыра;
- ветчина;
- соль, перец;
- зелень для украшения.
Есть еще один суперлегкий рецепт пиццы, где вместо теста картофель, а для начинки нужны салями и моцарелла.
Как приготовить:
- Лук нарезать слайсами и обжарить на растительном масле до хрустящей корочки. Выложить на бумажные салфетки.
- Зеленый лук нарезать, разогреть сковороду и выложить рисовую бумагу.
- На рисовую бумагу выложить зеленый лук и добавить соус чили. Разбить на лук яйцо и перемешать с луком и соусом, распределяя по всей поверхности рисовой бумаги.
- Когда яйцо схватится, добавить плавленый сыр. Распределить ложкой или вилкой по всей поверхности, готовить несколько минут.
- Добавить нарезанную полосками ветчину и жареный лук-шалот. По желанию украсить вьетнамскую пиццу майонезом.
Все подробности приготовления смотрите в этом видео.