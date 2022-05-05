Винегрет с фасолью – классический рецепт и как правильно приготовить

Даже у такого несложного салата, как винегрет, есть свои правила. И если их выполнять в процессе приготовления, ваш винегрет рискует стать идеальным.
Самые популярные добавки к салату – квашеная капуста и фасоль.
Обязательно попробуйте разнообразить блюдо свежим огурцом, в пропорции с соленым 1:1. Маринованными грибами, они могут быть любыми или даже моченое яблоко. Оно придаст салату легкую кислинку.
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Винегрет с фасолью
Ингредиенты:
- 300 г вареной или запеченной свеклы;
- 150 г соленых огурцов;
- 400 г консервированной или отварной фасоли;
- 1 маленькая красная луковица;
- 50 г мелко нарезанных укропа и кинзы или петрушки;
- 40 мл растительного масла;
- соль и перец.
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Как приготовить:
- Нарезать кубиками соленые огурцы, свеклу, лук нарезать мелко.
- Соединить овощи с фасолью, добавить мелко нарезанную зелень, масло, приправить солью и перцем.
- Подавать сразу или дать салату настояться в холодильнике.
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