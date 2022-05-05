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Винегрет с фасолью – классический рецепт и как правильно приготовить

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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5 мая, 14:47
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Свеклу варите отдельно от других овощей, но лучше ее запечь. Никогда не готовьте салат в алюминиевой посуде
Как приготовить винегрет с фасолью
Как приготовить винегрет с фасолью / Фото: Depositphotos

Даже у такого несложного салата, как винегрет, есть свои правила. И если их выполнять в процессе приготовления, ваш винегрет рискует стать идеальным.

Самые популярные добавки к салату – квашеная капуста и фасоль.

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Обязательно попробуйте разнообразить блюдо свежим огурцом, в пропорции с соленым 1:1. Маринованными грибами, они могут быть любыми или даже моченое яблоко. Оно придаст салату легкую кислинку.

Вкуснее всего использовать для заправки ароматное подсолнечное масло.

Винегрет с фасолью

Винегрет с фасолью
Винегрет с фасолью / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты:

  • 300 г вареной или запеченной свеклы;
  • 150 г соленых огурцов;
  • 400 г консервированной или отварной фасоли;
  • 1 маленькая красная луковица;
  • 50 г мелко нарезанных укропа и кинзы или петрушки;
  • 40 мл растительного масла;
  • соль и перец.

Если любите легкие салаты из сезонных овощей, то здесь читайте рецепт с редисом и огурцами.

Как приготовить:

  1. Нарезать кубиками соленые огурцы, свеклу, лук нарезать мелко.
  2. Соединить овощи с фасолью, добавить мелко нарезанную зелень, масло, приправить солью и перцем.
  3. Подавать сразу или дать салату настояться в холодильнике.

Здесь найдете рецепт интересного и сытного салата "Загадка для гостей".

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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