Вино на Новый год – с чем подавать и рецепты правильных закусок

Если это вино не десертное, которое подается исключительно к сладкому, то в закусках не должен присутствовать уксус, он уничтожит вкус вина. Именно по этой причине нельзя пить вино с орехами

С какими закусками подавать вино на Новый год / Фото: Pixabay

Безусловно, у каждого есть свои предпочтение, что и с каким вином есть. Это наработано годами и личными вкусами.

Но этот напиток, как и шампанское, лучше раскроется с правильными закусками.

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Предлагаем еще раз пройтись по рекомендациям специалистов и два рецепта закусок, которые подойдут к новогоднему столу и к вину соответственно.

Важные правила при выборе закусок к вину

1. К любому вину не подойдет еда, где присутствует уксус. Легко представить, как быстро он испортит вкус напитка. Да и вообще любые блюда, которые готовятся с большим количеством специй и пряностей, лучше не запивать вином.

2. Вино не должно быть слаще блюда. И именно поэтому портвейны и десертные вина подаются с десертами. А вот сухое красное или белое вино будут кислить еще больше, если подать к ним что-то сладкое.

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3. Нельзя пить вино с орехами. Это мощный и авторитарный по вкусу продукт, он будет забивать любое вино. В результате вкус напитка будет чувствоваться плохо.

С чем пить красное вино

Мясо к красному вину не должно быть в сливочном соусе / Фото: Unsplash

По классическим канонам красное вино подается к красному мясу или вяленому. Но эксперты советуют попробовать его с паштетами и с приготовленной на гриле или жареной курицей.

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И если мясо в соусе, то он не должен быть на основе молочных продуктов. То есть сливок или йогурта. Отдайте предпочтение соусам на основе, например, томатов и томатной пасты.

Неплохо, если к красному вину предложить закуски, которые подаются на хлебе, брускетте.

К слову, во Франции к красному вину могут подать твердый сыр и багет.

С чем пить белое вино

К белому вину можно подать маринованные островатые сыры / Фото: Unsplash

Белое вино – это не только к блюдам из белого мяса и морепродуктам. Попробуйте его с острыми и жирными закусками.

Также это могут быть разные закуски с красной икрой.

С чем пить полусухие, полусладкие и сладкие вина

Полусухие вина хорошо сочетаются с овощными и грибными закусками / Фото: Depositphotos

Полусухие вина отлично сочетаются с блюдами из овощей и грибов. Овощи должны быть не сырыми, а приготовленными. Также можно нарезать сыр с плесенью или подать хороший хлеб со сливочным сыром и зеленью.

Полусладкие вина подаются к морепродуктам и закускам с овощами. Сладкие вина – это к десертам, ягодам и сухофруктам.

Закуска с креветками

Закуска с креветками / Фото: instagram.com/diana_di_recipes/

Ингредиенты:

креветки;

2-3 болгарских перца;

горсть кедровых орехов или других;

4 ст. л. тертого пармезана;

1 зубчик чеснока;

соль, паприка, немного сахара и сухой базилик.

Как приготовить:

Перец помыть и запечь целым около 30 минут при 200 градусах. Накрыть фольгой, немного остудить. Снять кожицу и удалить семена. Дать жидкости стечь. Пробить в блендере с чесноком, слегка обжаренными орехами и пармезаном. Масса не должна превратиться в кашу. Креветки почистить и обжарить 2-3 минуты. Добавить паприку, соль и слегка присыпать пармезаном.⠀ Сервировать перед подачей. Можно подавать на гренках, хлебцах или в порционных ложках.

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Печеночный паштет с клюквой и миндалем

Паштет с клюквой и орехами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

500 г куриной печени;

1 крупная луковица;

1/2 стакана сливок;

1 яйцо;

горсть сушеной клюквы;

2 ст. л. крупно порубленного миндаля;

1 зубчик чеснока;

соль, перец, майоран, базилик – по вкусу.

Как приготовить: