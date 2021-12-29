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Вино на Новый год – с чем подавать и рецепты правильных закусок

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
29 декабря, 14:48
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Если это вино не десертное, которое подается исключительно к сладкому, то в закусках не должен присутствовать уксус, он уничтожит вкус вина. Именно по этой причине нельзя пить вино с орехами
С какими закусками подавать вино на Новый год
С какими закусками подавать вино на Новый год / Фото: Pixabay

Безусловно, у каждого есть свои предпочтение, что и с каким вином есть. Это наработано годами и личными вкусами.

Но этот напиток, как и шампанское, лучше раскроется с правильными закусками.

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Предлагаем еще раз пройтись по рекомендациям специалистов и два рецепта закусок, которые подойдут к новогоднему столу и к вину соответственно.

Важные правила при выборе закусок к вину

1. К любому вину не подойдет еда, где присутствует уксус. Легко представить, как быстро он испортит вкус напитка. Да и вообще любые блюда, которые готовятся с большим количеством специй и пряностей, лучше не запивать вином.

2. Вино не должно быть слаще блюда. И именно поэтому портвейны и десертные вина подаются с десертами. А вот сухое красное или белое вино будут кислить еще больше, если подать к ним что-то сладкое.

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3. Нельзя пить вино с орехами. Это мощный и авторитарный по вкусу продукт, он будет забивать любое вино. В результате вкус напитка будет чувствоваться плохо.

С чем пить красное вино

Мясо к красному вину не должно быть в сливочном соусе
Мясо к красному вину не должно быть в сливочном соусе / Фото: Unsplash

По классическим канонам красное вино подается к красному мясу или вяленому. Но эксперты советуют попробовать его с паштетами и с приготовленной на гриле или жареной курицей.

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И если мясо в соусе, то он не должен быть на основе молочных продуктов. То есть сливок или йогурта. Отдайте предпочтение соусам на основе, например, томатов и томатной пасты.

Неплохо, если к красному вину предложить закуски, которые подаются на хлебе, брускетте.

К слову, во Франции к красному вину могут подать твердый сыр и багет.

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С чем пить белое вино

К белому вину можно подать маринованные островатые сыры
К белому вину можно подать маринованные островатые сыры / Фото: Unsplash

Белое вино – это не только к блюдам из белого мяса и морепродуктам. Попробуйте его с острыми и жирными закусками.

Также это могут быть разные закуски с красной икрой.

С чем пить полусухие, полусладкие и сладкие вина

Полусухие вина хорошо сочетаются с овощными и грибными закусками
Полусухие вина хорошо сочетаются с овощными и грибными закусками / Фото: Depositphotos

Полусухие вина отлично сочетаются с блюдами из овощей и грибов. Овощи должны быть не сырыми, а приготовленными. Также можно нарезать сыр с плесенью или подать хороший хлеб со сливочным сыром и зеленью.

Полусладкие вина подаются к морепродуктам и закускам с овощами. Сладкие вина – это к десертам, ягодам и сухофруктам.

Закуска с креветками

Закуска с креветками
Закуска с креветками / Фото: instagram.com/diana_di_recipes/

Ингредиенты:

  • креветки;
  • 2-3 болгарских перца;
  • горсть кедровых орехов или других;
  • 4 ст. л. тертого пармезана;
  • 1 зубчик чеснока;
  • соль, паприка, немного сахара и сухой базилик.

Как приготовить:

  1. Перец помыть и запечь целым около 30 минут при 200 градусах. Накрыть фольгой, немного остудить.
  2. Снять кожицу и удалить семена. Дать жидкости стечь.
  3. Пробить в блендере с чесноком, слегка обжаренными орехами и пармезаном. Масса не должна превратиться в кашу.
  4. Креветки почистить и обжарить 2-3 минуты. Добавить паприку, соль и слегка присыпать пармезаном.⠀
  5. Сервировать перед подачей. Можно подавать на гренках, хлебцах или в порционных ложках.

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Печеночный паштет с клюквой и миндалем

Паштет с клюквой и орехами
Паштет с клюквой и орехами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 500 г куриной печени;
  • 1 крупная луковица;
  • 1/2 стакана сливок;
  • 1 яйцо;
  • горсть сушеной клюквы;
  • 2 ст. л. крупно порубленного миндаля;
  • 1 зубчик чеснока;
  • соль, перец, майоран, базилик – по вкусу.

Как приготовить:

  1. Печень помыть, очистить от пленок и жира.
  2. Разрезать на кусочки и слегка обжарить.
  3. Лук порезать мелкими кубиками, пассеровать до полупрозрачности.
  4. Печень порезать кубиками, смешать с луком, добавить остальные ингредиенты, хорошо перемешать.
  5. Выложить паштет в форму для запекания. Выпекать в течение часа при температуре 200 градусов.
  6. Перед подачей закуску остудить.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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