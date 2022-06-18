Вкус детства – как испечь печенье "Мазурка" с орехами и изюмом

Это еще один рецепт из кухни нашей любимой Польши. Есть сведения, что "Мазурку", во всяком случае, его первоначальную рецептуру завезли до нас польские евреи.
Сегодня в Польше подобную выпечку, с орехами и фруктовым вкраплением, пекут на пасхальные праздники. "Мазурка" была крайне популярной среди наших хозяек в 1970-ые годы, так как считалось бюджетным.
Тем более когда дома были изюм и грецкие орехи. Сметаны и сливочного масла не нужно. А вот с орехами нужно быть внимательней, чтобы не горчили после того, как вы их обжарите.
Изюм, как обычно, замачиваем, промываем и обсушиваем.
Рецепт от фудблогера Sana Channel.
Печенье "Мазурка"
Ингредиенты:
- по 1 стакану муки, сахара, орехов, изюма;
- 2 яйца;
- 1,5 ч. л. разрыхлителя.
Как приготовить:
- Постепенно взбить сахар с яйцами.
- Муку соединить с разрыхлителем. Частями ввести в яичную смесь, замесить тесто.
- Добавить измельченные обжаренные орехи и изюм, перемешать.
- Противень застелить, смазать сливочным маслом и распределить тесто.
- Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут.
- Разрезать на произвольные порции.
Какой консистенции получается тесто – смотрите в видео.
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