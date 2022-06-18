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Вкус детства – как испечь печенье "Мазурка" с орехами и изюмом

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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18 июня, 08:40
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Это простой рецепт можно быстро запомнить, всего нужно по одному стакану – сахара, муки, изюма, орехов. Сливочного масла не понадобится
Печенье "Мазурка" из детства
Печенье "Мазурка" из детства / Фото: instagram.com/elena_kh1515

Это еще один рецепт из кухни нашей любимой Польши. Есть сведения, что "Мазурку", во всяком случае, его первоначальную рецептуру завезли до нас польские евреи.

Сегодня в Польше подобную выпечку, с орехами и фруктовым вкраплением, пекут на пасхальные праздники. "Мазурка" была крайне популярной среди наших хозяек в 1970-ые годы, так как считалось бюджетным.

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Тем более когда дома были изюм и грецкие орехи. Сметаны и сливочного масла не нужно. А вот с орехами нужно быть внимательней, чтобы не горчили после того, как вы их обжарите.

Изюм, как обычно, замачиваем, промываем и обсушиваем.

Рецепт от фудблогера Sana Channel.

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Печенье "Мазурка"

Печенье "Мазурка"
Печенье "Мазурка"

Ингредиенты:

  • по 1 стакану муки, сахара, орехов, изюма;
  • 2 яйца;
  • 1,5 ч. л. разрыхлителя.

Как приготовить:

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  1. Постепенно взбить сахар с яйцами.
  2. Муку соединить с разрыхлителем. Частями ввести в яичную смесь, замесить тесто.
  3. Добавить измельченные обжаренные орехи и изюм, перемешать.
  4. Противень застелить, смазать сливочным маслом и распределить тесто.
  5. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут.
  6. Разрезать на произвольные порции.

Какой консистенции получается тесто – смотрите в видео.

Обязательно попробуйте еще одно печенье из кулинарных тетрадей мам. Оно получается слоистым и очень нежным.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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