Вкус детства – рецепт рижской ватрушки, которая подается к мятному чаю

Будем считать, что рижская ватрушка – это первый прототип чизкейка советских времен. Нет, творог в домашней выпечке нескольо десятков лет тому назад тоже использовали. Мы рассказывали о "Творожном домике" без выпечки.
Рижская ватрушка – не круглая, а прямоугольная или треугольная, – любимое лакомство латвийских школьников.
Продавалась в столовых и кафе, вкуснее всего, если верить кулинарным сайтам Латвии, есть ее с мятным чаем.
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Фудблогер lilyacvet советует брать максимально жирный творог.
Рижская ватрушка
Ингредиенты для основы:
- 150 г муки;
- яйцо;
- 100 г холодного сливочного масла;
- 2 ст. л. сахара;
- щепотка соли;
- по 0,5 ч. л. корицы и разрыхлителя.
Для начинки:
- 600 г творога;
- 50 г сметаны;
- 90 г сахара;
- 2 желтка;
- 3 белка;
- 1 ч. л. муки;
- 60 г изюма (заранее помыть);
- 10 г ванильного сахара.
Для заливки:
- желток;
- 2 ст. л. молока.
Творог можно использовать для любимого из детства печенья "Гусиные лапки".
Как приготовить:
- Для теста сливочное масло натереть в муку, смешать руками. Добавить сыпучие ингредиенты, перемешать. В конце добавить яйцо. Замесить тесто.
- Дно формы застелить пергаментом. Распределить тесто по дну формы. Убрать в морозилку, пока готовится начинка.
- Для начинки соединить творог, сахар, желтки и сметану, хорошо взбить блендером. Добавить муку и перемешать лопаткой.
- Отдельно взбить белки до устойчивой пены. Добавить к творожной массе, перемешать. Добавить изюм и перемешать.
- Тесто перед выпеканием наколоть вилкой.
- Выпекать корж около 10 минут в разогретой до 180 градусов.
- На тесто выложить начинку, распределить. Поставить в духовку на 10 минут.
- Для заливки взбить желток с молоком. Достать ватрушку и распределить заливку.
- Запекать 30-35 минут.
Как испечь рижскую ватрушку – смотрите в видео.