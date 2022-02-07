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Вкус детства – рецепт рижской ватрушки, которая подается к мятному чаю

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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7 февраля, 10:10
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Она не круглая. Рижская ватрушка продавалась в форме прямоугольника. В ее основу обязательно добавляется корица и ванильный сахар
Рижская ватрушка
Рижская ватрушка / Фото: latvianeats.com

Будем считать, что рижская ватрушка – это первый прототип чизкейка советских времен. Нет, творог в домашней выпечке нескольо десятков лет тому назад тоже использовали. Мы рассказывали о "Творожном домике" без выпечки.

Рижская ватрушка – не круглая, а прямоугольная или треугольная, – любимое лакомство латвийских школьников.

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Продавалась в столовых и кафе, вкуснее всего, если верить кулинарным сайтам Латвии, есть ее с мятным чаем.

Фудблогер lilyacvet советует брать максимально жирный творог.

Рижская ватрушка

Рижская ватрушка
Рижская ватрушка / Фото: instagram.com/lilyacvet/

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Ингредиенты для основы:

  • 150 г муки;
  • яйцо;
  • 100 г холодного сливочного масла;
  • 2 ст. л. сахара;
  • щепотка соли;
  • по 0,5 ч. л. корицы и разрыхлителя.

Для начинки:

  • 600 г творога;
  • 50 г сметаны;
  • 90 г сахара;
  • 2 желтка;
  • 3 белка;
  • 1 ч. л. муки;
  • 60 г изюма (заранее помыть);
  • 10 г ванильного сахара.

Для заливки:

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  • желток;
  • 2 ст. л. молока.

Творог можно использовать для любимого из детства печенья "Гусиные лапки".

Как приготовить:

  1. Для теста сливочное масло натереть в муку, смешать руками. Добавить сыпучие ингредиенты, перемешать. В конце добавить яйцо. Замесить тесто.
  2. Дно формы застелить пергаментом. Распределить тесто по дну формы. Убрать в морозилку, пока готовится начинка.
  3. Для начинки соединить творог, сахар, желтки и сметану, хорошо взбить блендером. Добавить муку и перемешать лопаткой.
  4. Отдельно взбить белки до устойчивой пены. Добавить к творожной массе, перемешать. Добавить изюм и перемешать.
  5. Тесто перед выпеканием наколоть вилкой.
  6. Выпекать корж около 10 минут в разогретой до 180 градусов.
  7. На тесто выложить начинку, распределить. Поставить в духовку на 10 минут.
  8. Для заливки взбить желток с молоком. Достать ватрушку и распределить заливку.
  9. Запекать 30-35 минут.

Как испечь рижскую ватрушку – смотрите в видео.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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