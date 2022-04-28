Вкусная и простая в приготовлении шурпа – рецепт для дома и костра

В Грузии используют говядину в сытном остри, в Таджикистане и других тюркских странах готовят и из нее, но в первую очередь – из баранины.
Она нужна и для шурпы, одного из главных первых блюд Средней Азии и ряда других стран.
Конечно, вкуснее, когда шурпа будет готовиться на костре, но и на плите, если все сделать правильно, тоже очень хорошо.
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Старайтесь использовать сочные помидоры и болгарский перец. Они, как и все остальные овощи, должны нарезаться крупно.
Цветкова Наталья предлагает замариновать немного лука в уксусе с зеленью, подавайте его вместе с шурпой. Не забудьте зелень, она может быть любой, но ее нужно много.
Шурпа – простой рецепт
Ингредиенты:
- говяжьи ребра или баранина на кости – 1,5 кг;
- вода – 3-3,5 л;
- перец черный горошком, душистый перец – по 3 шт.;
- помидоры, лук, морковь – по 2 шт.;
- перец болгарский – 1-2 шт.;
- чеснок – 4-5 зубчиков;
- зелень, соль, перец;
- кориандр -1 ч. л.;
- уксус 6% – 1 ст. л.
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Как приготовить:
- Ребра промыть, разделить и отправить в кастрюлю или в казан. Залить холодную воду. Довести до кипения, в процессе снимать пену.
- Лук разделить крест-накрест не до конца, морковь почистить, добавить в бульон. Всыпать перец и готовить на небольшом огне 1,5 часа.
- Нарезать крупно перец, помидоры и картофель.
- Для маринованного лука нарезать его тонкими кольцами. Соединить нарезанный укроп, уксус и перемешать. Оставить на 15 минут.
- Достать из бульона лук и морковь. Добавить картофель, морковь и перец. Готовить до полуготовности картофеля.
- Добавить помидоры, нарезанный чеснок, посолить по вкусу. Добавить все специи.
- Нарезать любимую зелень и добавить в конце приготовления. Выключить огонь и дать настояться 10-15 минут.
Подробней об этой простой шурпе смотрите в видео.
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