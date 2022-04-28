Вкусная и простая в приготовлении шурпа – рецепт для дома и костра

Шурпа удобна тем, что для нее не нужно ничего отдельно жарить – все варится в одной кастрюле. В рецепте используются говяжьи ребра

Шурпа в казане / Фото: Depositphotos

В Грузии используют говядину в сытном остри, в Таджикистане и других тюркских странах готовят и из нее, но в первую очередь – из баранины.

Она нужна и для шурпы, одного из главных первых блюд Средней Азии и ряда других стран.

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Конечно, вкуснее, когда шурпа будет готовиться на костре, но и на плите, если все сделать правильно, тоже очень хорошо.

Старайтесь использовать сочные помидоры и болгарский перец. Они, как и все остальные овощи, должны нарезаться крупно.

Цветкова Наталья предлагает замариновать немного лука в уксусе с зеленью, подавайте его вместе с шурпой. Не забудьте зелень, она может быть любой, но ее нужно много.

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Шурпа – простой рецепт

Шурпа – простой рецепт / Фото: instagram.com/vkusnoff_recepty

Ингредиенты:

говяжьи ребра или баранина на кости – 1,5 кг;

вода – 3-3,5 л;

перец черный горошком, душистый перец – по 3 шт.;

помидоры, лук, морковь – по 2 шт.;

перец болгарский – 1-2 шт.;

чеснок – 4-5 зубчиков;

зелень, соль, перец;

кориандр -1 ч. л.;

уксус 6% – 1 ст. л.

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Как приготовить:

Ребра промыть, разделить и отправить в кастрюлю или в казан. Залить холодную воду. Довести до кипения, в процессе снимать пену. Лук разделить крест-накрест не до конца, морковь почистить, добавить в бульон. Всыпать перец и готовить на небольшом огне 1,5 часа. Нарезать крупно перец, помидоры и картофель. Для маринованного лука нарезать его тонкими кольцами. Соединить нарезанный укроп, уксус и перемешать. Оставить на 15 минут. Достать из бульона лук и морковь. Добавить картофель, морковь и перец. Готовить до полуготовности картофеля. Добавить помидоры, нарезанный чеснок, посолить по вкусу. Добавить все специи. Нарезать любимую зелень и добавить в конце приготовления. Выключить огонь и дать настояться 10-15 минут.

Подробней об этой простой шурпе смотрите в видео.

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