Вкуснее шарлотки – как испечь корнуэльский яблочный пирог

Чем больше вы используете яблок, тем сочнее будет пирог. Яичные белки вмешиваются отдельно, поэтому пирог получится очень пышным

Корнуэльский яблочный пирог

Корнуэльский пирог – это красочный и даже праздничный способ использовать уже не такие сочные яблоки. Любимая шарлотка, которую, кстати, можно сделать на основе подсохшего белого хлеба, – больше будничная.

А вот если нужно украсить стол достойным и ароматным пирогом, сделайте этот.

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Он получается пышным, потому что взбитые белки аккуратно вмешиваются в тесто. Еще нужно немного сметаны и сливочного масла.

Яблоки почистите и нарежьте большими ломтиками, они выкладываются по кругу. Сверху, перед выпеканием, посыпьте пирог коричневым сахаром или корицей. Ну и чем больше будет яблок, тем сочнее пирог получится.

Рецепт от фудблогера angelinagavrilova_cake.

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Корнуэльский яблочный пирог

Корнуэльский яблочный пирог

Ингредиенты:

сливочное масло – 220 г;

сахара – 150 г;⠀

яйца – 3 шт.;

сметана – 100 г;

мука – 250 г;

пакетик разрыхлителя;

ванильный сахар – 2 пакетика.

яблоки – 4 шт.

Как приготовить:

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Белки отделить от желтков. Растопленное сливочное масло соединить с сахаром и ванильным сахаром, взбить. По одному ввести желтки, подмешать сметану. Всыпать муку, смешанную с разрыхлителем, взбить до однородного состояния. Белки взбить до крепких пиков. Аккуратно вмешать в тесто методом складывания. Тесто выложить в смазанную форму. Дно можно застелить пергаментной бумагой. Яблоки очистить, освободить от семян, нарезать тонкими дольками. Воткнуть в тесто по кругу выпуклой стороной вверх, плотно друг к другу по всей поверхности пирога. Посыпать коричневым сахаром или корицей. Выпекать примерно 45-50 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

Попробуйте нежные булочки "Дома Паркеров", тесто для них поднимается всего за один раз.