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Вкуснее шарлотки – как испечь корнуэльский яблочный пирог

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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22 мая, 14:37
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Чем больше вы используете яблок, тем сочнее будет пирог. Яичные белки вмешиваются отдельно, поэтому пирог получится очень пышным
Корнуэльский яблочный пирог
Корнуэльский яблочный пирог

Корнуэльский пирог – это красочный и даже праздничный способ использовать уже не такие сочные яблоки. Любимая шарлотка, которую, кстати, можно сделать на основе подсохшего белого хлеба, – больше будничная.

А вот если нужно украсить стол достойным и ароматным пирогом, сделайте этот.

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Он получается пышным, потому что взбитые белки аккуратно вмешиваются в тесто. Еще нужно немного сметаны и сливочного масла.

Яблоки почистите и нарежьте большими ломтиками, они выкладываются по кругу. Сверху, перед выпеканием, посыпьте пирог коричневым сахаром или корицей. Ну и чем больше будет яблок, тем сочнее пирог получится.

Рецепт от фудблогера angelinagavrilova_cake.

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Корнуэльский яблочный пирог

Корнуэльский яблочный пирог
Корнуэльский яблочный пирог

Ингредиенты:

  • сливочное масло – 220 г;
  • сахара – 150 г;⠀
  • яйца – 3 шт.;
  • сметана – 100 г;
  • мука – 250 г;
  • пакетик разрыхлителя;
  • ванильный сахар – 2 пакетика.
  • яблоки – 4 шт.

Как приготовить:

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  1. Белки отделить от желтков. Растопленное сливочное масло соединить с сахаром и ванильным сахаром, взбить.
  2. По одному ввести желтки, подмешать сметану. Всыпать муку, смешанную с разрыхлителем, взбить до однородного состояния.
  3. Белки взбить до крепких пиков. Аккуратно вмешать в тесто методом складывания. Тесто выложить в смазанную форму. Дно можно застелить пергаментной бумагой.
  4. Яблоки очистить, освободить от семян, нарезать тонкими дольками. Воткнуть в тесто по кругу выпуклой стороной вверх, плотно друг к другу по всей поверхности пирога. Посыпать коричневым сахаром или корицей.
  5. Выпекать примерно 45-50 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

Попробуйте нежные булочки "Дома Паркеров", тесто для них поднимается всего за один раз.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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