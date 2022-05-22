Вкуснее шарлотки – как испечь корнуэльский яблочный пирог

Корнуэльский пирог – это красочный и даже праздничный способ использовать уже не такие сочные яблоки. Любимая шарлотка, которую, кстати, можно сделать на основе подсохшего белого хлеба, – больше будничная.
А вот если нужно украсить стол достойным и ароматным пирогом, сделайте этот.
Он получается пышным, потому что взбитые белки аккуратно вмешиваются в тесто. Еще нужно немного сметаны и сливочного масла.
Яблоки почистите и нарежьте большими ломтиками, они выкладываются по кругу. Сверху, перед выпеканием, посыпьте пирог коричневым сахаром или корицей. Ну и чем больше будет яблок, тем сочнее пирог получится.
Рецепт от фудблогера angelinagavrilova_cake.
Корнуэльский яблочный пирог
Ингредиенты:
- сливочное масло – 220 г;
- сахара – 150 г;⠀
- яйца – 3 шт.;
- сметана – 100 г;
- мука – 250 г;
- пакетик разрыхлителя;
- ванильный сахар – 2 пакетика.
- яблоки – 4 шт.
Как приготовить:
- Белки отделить от желтков. Растопленное сливочное масло соединить с сахаром и ванильным сахаром, взбить.
- По одному ввести желтки, подмешать сметану. Всыпать муку, смешанную с разрыхлителем, взбить до однородного состояния.
- Белки взбить до крепких пиков. Аккуратно вмешать в тесто методом складывания. Тесто выложить в смазанную форму. Дно можно застелить пергаментной бумагой.
- Яблоки очистить, освободить от семян, нарезать тонкими дольками. Воткнуть в тесто по кругу выпуклой стороной вверх, плотно друг к другу по всей поверхности пирога. Посыпать коричневым сахаром или корицей.
- Выпекать примерно 45-50 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
Попробуйте нежные булочки "Дома Паркеров", тесто для них поднимается всего за один раз.