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Вкуснейшие трубочки из лаваша к завтраку – подаются очень горячими

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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11 мая, 07:02
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Если есть время, то обжаренные трубочки можно сложить в форму и запечь с участием соуса из сметаны и тертого твердого сыра
Трубочки из лаваша с яичной начинкой
Трубочки из лаваша с яичной начинкой

Начнем с того, что домашний лаваш – это очень быстро и просто. Если у вас лежит уже готовый, то обязательно приготовьте к завтраку эти трубочки.

Они обжариваются в смеси из молока и яиц и подавайте их сразу же.

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На странице plushki_i предлагают начинить трубочки вареными яйцами, тертым сыром и зеленью, с этим можно экспериментировать, учитывая свои предпочтения.

При желании трубочки можно превратить в отличную запеканку. Сложите их в форму, добавьте сметану, тертый сыр, зелень и отправьте в духовку.

Трубочки из лаваша с начинкой

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Трубочки из лаваша с начинкой
Трубочки из лаваша с начинкой

Ингредиенты:

  • яйца – 2 вареных, 2 сырых;
  • сыр – 100 г;
  • лаваш – 1 шт.
  • сметана – 2 ст. л.;
  • молоко – 6 ст. л.;
  • зеленый лук, укроп.

Здесь узнаете, как сделать конвертики из лаваша с начинкой.

Как приготовить:

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  1. Вареные яйца натереть на крупной терке. Добавить тертый сыр и нарезанную зелень.
  2. Посолить, поперчить, добавить сметану и хорошо перемешать.
  3. Лаваш нарезать на прямоугольники. На один край выложить начинку, свернуть трубочкой.
  4. Смешать сырые яйца и молоко.
  5. Каждую трубочку обмакнуть в смесь, обжарить на растительном масле с двух сторон до готовности. Подавать горячими.

Рецепт горячих роллов, для которых тоже нужен лаваш, читайте тут.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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