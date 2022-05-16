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Вкуснейший салат "Ходовой" – новое решение для крабовых палочек

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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16 мая, 17:23
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Нужно будет выбрать, использовать твердый или плавленый сыр, а для заправки – майонез или сметану. Перед подачей салат можно украсить зеленью.
Салат "Ходовой" с крабовыми палочками
Салат "Ходовой" с крабовыми палочками / Фото: Очень Вкусно!

Когда речь заходит о крабовых палочках, конкретнее, о салатах, мы готовим его по классическому рецепту с рисом, реже с куриным филе.

Оказывается, крабовые палочки гармонируют с морковью по-корейски. Ее остроту значительно сократят вареные яйца и сыр.

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Также нужен чеснок, его берите по своему вкусу. Салату настаиваться не нужно, украсьте его свежей зеленью и сразу подавайте.

Рецепт нашли на канале Очень Вкусно!

Салат "Ходовой"

Салат "Ходовой"
Салат "Ходовой" / Фото: Очень Вкусно!

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Ингредиенты:

  • морковь по-корейски, крабовые палочки – 200 г;
  • яйцо – 3 шт.;
  • сырки плавленые – 2 шт.; (или твердый сыр – 150 г);
  • чеснок – 3 зубчика;
  • соль, перец молотый и майонез – по вкусу.

Как приготовить:

  1. Плавленый сыр и вареные яйца мелко натереть. Крабовые палочки нарезать.
  2. Соединить в миске и добавить морковь по-корейски. Добавить пропущенный через пресс чеснок.
  3. Заправить майонезом и перемешать.

Здесь смотрите, как готовит салат автор рецепта.

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Здесь читайте рецепт овощного салата из молодой капусты. Для него нужна особенная заправка.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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