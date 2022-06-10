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Вкуснейший венский пирог с вишней, используем замороженные ягоды

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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10 июня, 11:27
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Здесь важно строго следовать рецептуре. Если будет недостаточно муки или сливочного масла, ягода упадет на дно и выпечка не получится
Рецепт венского пирога с вишней
Рецепт венского пирога с вишней

Как видим, это открытый пирог и у нас замороженные ягоды. Такая выпечка требует четкого соблюдения всех процессов приготовления, иначе ягода может не удержаться и подгореть на дне, а основа не пропечется. Мы писали, как этого не допустить.

К этим правилам важно еще одно – это количество вишни, ее нужно 350 граммов, больше класть не рекомендуют.

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Фудблогер tanyashpilko напоминает, если возьмете форму с небольшим диаметром, вишня может упасть на дно.

Венский пирог с вишней

Венский пирог с вишней
Венский пирог с вишней / Фото: Инстаграм

Ингредиенты:

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  • 200 г муки;
  • 1 ч. л. разрыхлителя;
  • щепотка соли;
  • 180 г мягкого сливочного масла;
  • 140 г сахара;
  • 4 яйца;
  • 1 ч. л. ванильного сахара;
  • 350-400 г вишни без косточек;
  • горсть миндальных хлопьев.

Как приготовить:

  1. Смешать муку, разрыхлитель, соль. Масло взбить с сахаром до пышности, по одному ввести яйца, добавить ванильный сахар.
  2. Добавить муку в два приема и перемешать до однородности. Тесто должно быть плотным.
  3. Форму застелить бумагой для выпечки и смазать маслом. Выложить тесто, сверху вишню. Присыпать миндальными хлопьями.
  4. Выпекать в разогретой духовке 35-45 минут до румяности. Готовность проверяйте в центре зубочисткой. Дайте пирогу немного остыть и посыпьте сахарной пудрой.

Еще в Австрии пекут невероятно пышные булочки с абрикосовым джемом, здесь их рецепт.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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