Вкуснейший венский пирог с вишней, используем замороженные ягоды

Как видим, это открытый пирог и у нас замороженные ягоды. Такая выпечка требует четкого соблюдения всех процессов приготовления, иначе ягода может не удержаться и подгореть на дне, а основа не пропечется. Мы писали, как этого не допустить.
К этим правилам важно еще одно – это количество вишни, ее нужно 350 граммов, больше класть не рекомендуют.
Фудблогер tanyashpilko напоминает, если возьмете форму с небольшим диаметром, вишня может упасть на дно.
Венский пирог с вишней
Ингредиенты:
- 200 г муки;
- 1 ч. л. разрыхлителя;
- щепотка соли;
- 180 г мягкого сливочного масла;
- 140 г сахара;
- 4 яйца;
- 1 ч. л. ванильного сахара;
- 350-400 г вишни без косточек;
- горсть миндальных хлопьев.
Как приготовить:
- Смешать муку, разрыхлитель, соль. Масло взбить с сахаром до пышности, по одному ввести яйца, добавить ванильный сахар.
- Добавить муку в два приема и перемешать до однородности. Тесто должно быть плотным.
- Форму застелить бумагой для выпечки и смазать маслом. Выложить тесто, сверху вишню. Присыпать миндальными хлопьями.
- Выпекать в разогретой духовке 35-45 минут до румяности. Готовность проверяйте в центре зубочисткой. Дайте пирогу немного остыть и посыпьте сахарной пудрой.
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