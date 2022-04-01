Еда
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам ‼ Переговоры с агрессором
Поиск на segodnya.ua

Без майонеза

Чем заменить яйца

Обед за 30 минут

Быстрый десерт

Домашние дрожжи

Как на мангале
СЕГОДНЯ Еда

Вкусные и быстрые маринованные помидоры – простой рецепт

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
1 апреля, 11:36
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Кроме маринада на основе уксуса, растительного масла и сахара, нужны мякоть болгарского перца и совсем немного острого перца
Маринованные помидоры
Маринованные помидоры / Фото: Depositphotos

Сегодня существует масса способов замариновать любые овощи максимально быстро. Это касается и корнеплодов, в том числе. О быстрой маринованной свекле мы рассказывали.

Помидоры промаринуются тоже очень быстро. Но чем дольше они будут в этом процессе, тем более пряными и ароматными станут.

Реклама

Украинский фудблогер Ольга Матвей взяла мякоть болгарского перца и совсем немного острого перца. Не забудьте убрать из него семена, если не любите слишком острое.

Помидоры перед маринованием нарезаются, это поможет им быть готовыми к подаче как можно быстрее.

Быстрые маринованные помидоры

Быстрые маринованные помидоры
Быстрые маринованные помидоры / Фото: Ольга Матвей

Реклама

Ингредиенты:

  • помидоры – 700 г;
  • растительное масло – 50 мл;
  • вода – 30 мл;
  • уксус 9% – 25 мл;
  • сахар – 3 ст. л.;
  • соль – 1 ст. л.;
  • красный сладкий перец – 1 шт.;
  • острый перец – 30 г;
  • чеснок – 6 зуб.;
  • укроп, петрушка.

Рецепт очень быстрой моркови по-корейски, она будет готова за 10 минут, читайте здесь.

Как приготовить:

Реклама
  1. Для маринада соединить воду, растительное масло и уксус. Добавить соль, сахар и перемешать. Дать настояться.
  2. Натереть на крупной терке мякоть болгарского перца добавить мелко нарезанный острый перец. К перцам выдавить чеснок. Все перемешать.
  3. Мелко нарезать зелень.
  4. Помидоры порезать на четвертинки. Выложить в емкость.
  5. Сверху выложить смесь из чеснока с перцем. Присыпать зеленью.
  6. Полить маринадом. Повторить с остальными помидорами.
  7. Убрать в холодильник на 6-8 часов.

Подробней процесс маринования смотрите в видео от автора рецепта.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Любишь украинскую кухню?
Стародавний рецепт
Рецепт по гороскопу
Что приготовить Скорпионам
Узнать блюдо
Секреты свежести
Как хранить брокколи?
Узнать
Поддерживай водный баланс
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Лайфхак недели
Гамбургер как в McDonalds
Хакнуть
Держи себя в форме
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Контроль качества
Проверить творог на свежесть
Узнать

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять