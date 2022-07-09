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Вкусные пирожки, где вместо теста вафельные коржи из магазина (видео)

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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9 июля, 11:11
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Для начинки нужны ветчина и сыр, а также картофельное пюре, оно приправляется по вкусу. Перед обжариванием пирожки окунаются во взбитое яйцо
Как приготовить пирожки из вафельных коржей
Как приготовить пирожки из вафельных коржей / Фото: Коллаж: Сегодня

Тесто для пирожков или чебуреков можно заменить даже тертыми кабачками, об одном таком рецепте мы писали.

То есть времени на замес тратить не приходится. Здесь используется картофельное пюре, ветчина и твердый сыр. Хотя вариантов для начинки больше, чем достаточно.

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Как говорит автор рецепта Галя Курпікова, картофельное пюре перед формовкой пирожков должно быть теплым.

Вафельные пирожки

Вафельные пирожки
Вафельные пирожки

Ингредиенты:

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  • вафельные коржи – 2 шт.;
  • картофель – 500 г;
  • ветчина – 100 г
  • сыр твердый – 70 г
  • яйцо.

Как приготовить:

  1. Отварить картофель, сделать картофельное пюре. По вкусу добавить специи, можно зелень.
  2. Ветчину и сыр нарезать тонко.
  3. Картофельное пюре распределить по коржам, выложить ветчину, сверху – сыр. Свернуть в рулет.
  4. Яйцо взбить, сковороду разогреть с растительным маслом.
  5. Опустить пирожки во взбитое яйцо и обжарить пирожки по минуте со всех сторон.

Подробней об этих пирожках смотрите в видео.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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