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Вкусный и наваристый суп "Обжорка" – приготовится за 30 минут

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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29 апреля, 13:11
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Нужен любой фарш, он будет обжариваться с зеленым луком. Используется плавленый сыр и сливки, можно взять что-то одно из этого
Суп со сливками и плавленым сыром
Суп со сливками и плавленым сыром

Суп на ужин может быть максимально легким, как боннский, а может быть таким, что досыта накормит всю семью. Именно поэтому Калнина Наталья назвала его "Обжоркой".

Суп начинает готовиться в сковороде, а заканчивает – в кастрюле. Воду нужно добавить к уже обжаренным фаршу, моркови и луку.

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Еще нужны сливки и плавленый сыр, можно обойтись чем-то одним, но вкуснее, как уверяет автор, когда будет и то, и другое. Подавайте с жареными гренками и зеленью.

Суп "Обжорка" с фаршем и плавленым сыром

Суп "Обжорка" с фаршем
Суп "Обжорка" с фаршем / Фото: Julia Khalimova/pexels.com

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Ингредиенты на 1,5 литра:

  • фарш – 250 г;
  • картофель – 3 шт.;
  • лук, морковь – по 1 шт.;
  • зеленый лук;
  • сыр плавленый – 200 г;
  • сливки 20% -150 мл;
  • соль, перец, укроп.

Здесь еще один рецепт быстрого супа – для него нужны консервированные кукуруза и фасоль.

Как приготовить:

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  1. Лук и морковь нарезать мелко, картофель – средними кубиками. Нарезать зеленый лук.
  2. Фарш обжарить на растительном масле до испарения жидкости и легкой золотистости, разбивая лопаткой фарш.
  3. Добавить зеленый лук, соль, перец и пропущенный через пресс чеснок. Перемешать и снять с огня.
  4. В кастрюле обжарить лук и морковь и обжарить 2-3 минуты.
  5. Добавить картофель, фарш и лук с морковью. Залить горячей водой и варить до готовности картофеля
  6. Добавить плавленый сыр и довести до вкуса солью и перцем. Перемешать.
  7. Влить сливки и добавить укроп. Довести до кипения и снять с огня.

Быстрый и согревающий суп можно приготовить из цветной капусты, его рецепт читайте здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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