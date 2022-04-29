Вкусный и наваристый суп "Обжорка" – приготовится за 30 минут

Суп на ужин может быть максимально легким, как боннский, а может быть таким, что досыта накормит всю семью. Именно поэтому Калнина Наталья назвала его "Обжоркой".
Суп начинает готовиться в сковороде, а заканчивает – в кастрюле. Воду нужно добавить к уже обжаренным фаршу, моркови и луку.
Еще нужны сливки и плавленый сыр, можно обойтись чем-то одним, но вкуснее, как уверяет автор, когда будет и то, и другое. Подавайте с жареными гренками и зеленью.
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Суп "Обжорка" с фаршем и плавленым сыром
Ингредиенты на 1,5 литра:
- фарш – 250 г;
- картофель – 3 шт.;
- лук, морковь – по 1 шт.;
- зеленый лук;
- сыр плавленый – 200 г;
- сливки 20% -150 мл;
- соль, перец, укроп.
Здесь еще один рецепт быстрого супа – для него нужны консервированные кукуруза и фасоль.
Как приготовить:
- Лук и морковь нарезать мелко, картофель – средними кубиками. Нарезать зеленый лук.
- Фарш обжарить на растительном масле до испарения жидкости и легкой золотистости, разбивая лопаткой фарш.
- Добавить зеленый лук, соль, перец и пропущенный через пресс чеснок. Перемешать и снять с огня.
- В кастрюле обжарить лук и морковь и обжарить 2-3 минуты.
- Добавить картофель, фарш и лук с морковью. Залить горячей водой и варить до готовности картофеля
- Добавить плавленый сыр и довести до вкуса солью и перцем. Перемешать.
- Влить сливки и добавить укроп. Довести до кипения и снять с огня.
Быстрый и согревающий суп можно приготовить из цветной капусты, его рецепт читайте здесь.