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Воздушные и нежные магдаленас – рецепт испанских кексов

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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16 января, 16:07
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Тесто замешивается на молоке и оливковом масле. Также нужен лимон, его цедра придаст кексам легкий цитрусовый вкус и аромат
Испанские кексы магдаленас
Испанские кексы магдаленас / Фото: instagram.com/vinegretteblog/

Кексы настолько удобная выпечка, что приготовить их, похожие на облако, можно даже из просроченного йогурта.

Магдаленас из Испании и выпекаются на оливковом масле и молоке с добавлением в тесто цедры одного лимона.

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Уже понятно, каким невероятным ароматом и какой палитрой вкусов обладает эта выпечка.

Идеально, если перед тем, как тесто попадет в формы, оно побудет в холодильнике минимум час.

Этот рецепт от фудблогера vinegretteblog.

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Испанские кексы магдаленас

Ингредиенты:

  • 4 яйца;
  • 300 г сахара плюс для посыпки;
  • 240 мл молока;
  • 120 мл оливкового масла;
  • цедра одного лимона;
  • 315 г муки;
  • 2 ст. л. разрыхлителя.

В Испании гордятся еще одним интересными пирогом – "Сантьяго". Он готовится с добавлением миндальной муки.

Как приготовить:

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  1. Разогреть духовку до 180 градусов.
  2. Яйца взбить с сахаром до пышности. Взбивая, ввести струей молоко, масло, затем – цедру лимона.
  3. Муку соединить с разрыхлителем и ввести порциями в яично-молочную смесь.
  4. Заполнить формы на 2/3, каждый кекс посыпать сахаром, чтобы получалась небольшая горка по центру.
  5. Выпекать около 20 минут. Готовые кексы снова посыпать сахаром.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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