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Воздушные сырники в духовке – вместо муки можно взять манку

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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28 апреля, 07:02
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Лучше, если будете использовать металлическую форму для кексов, но силиконовые тоже подойдут. В сырники нужно добавить изюм
Рецепт сырников в духовке
Рецепт сырников в духовке / Фото: instagram.com/odnoobrazno/

Это классический рецепт сырников, не неожиданный, как, к примеру, с оливками. Вот только они не жарятся, а запекаются.

Муки для них понадобится всего три столовых ложки, ее заменяет манка. Поэтому после замеса массе нужно отдохнуть минут 15.

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Еще используется изюм, замочите его в горячей воде. Вместо изюма можно взять свои любимые сухофрукты.

Рецепт с канала Ольга Матвей.

Сырники в духовке

Сырники в духовке
Сырники в духовке / Фото: Ольга Матвей

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Ингредиенты:

  • творог – 600 г;
  • яйца – 5 шт.;
  • ванильный сахар – 1 ч. л.;
  • сахар – 9 ст. л.;
  • разрыхлитель – 3 ч. л.;
  • сметана – 300 г;
  • манка – 9 ст. л.;
  • изюм – 100 г;
  • мука – 3 ст. л. с горкой.

Обязательно попробуйте сырники с бананами – их рецепт читайте здесь.

Как приготовить:

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  1. Яйца слегка взбить, добавить к творогу. Добавить сахар, манку, ванилин, разрыхлитель и сметану. Перемешать. Добавить изюм и снова перемешать. Дать постоять 25-30 минут.
  2. Всыпать муку и снова перемешать. Выложить смесь по бумажным формам. Если используете другие формы, смажьте маслом.
  3. Разогреть духовку до 180 градусов 25 минут или до готовности.

Подробней о сырниках в духовке смотрите в видео.

Если любите шоколадно-сливочные вкусы, приготовьте сырники с какао.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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