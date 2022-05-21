Воздушный баварский десерт за 15 минут – нужны молоко, три яйца и сметана

Он получается невероятно нежным и прост в приготовлении. Подавать можно с ягодным топпингом, тертым шоколадом или украсить бисквит

Рецепт баварского десерта

Еще этот десерт называют баварским кремом, это действительно невероятно нежная субстанция. В рецепте используется желатин, что перекликается с красивым "Битым стеклом".

Кстати, к баварскому десерту тоже можно добавить кусочки фруктов и тертый шоколад. Но, как говорит фудблогер РЕЦЕПТЫ НАТАЛИ, и без дополнительных ингредиентов все получится очень вкусно.

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Можно использовать тетрапак из-под молока. Так десерт получится прямоугольным, но это изысканное сливочное угощение может быть абсолютно разных форм.

Баварский десерт

Баварский десерт

Ингредиенты:

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молоко – 300 мл;

желтки – 3 шт.;

сахар – 3 ст. л.;

ванильный сахар – пакетик;

сметана – 350 г;

желатин быстрорастворимый – 20 г.

Кстати, яичные белки можно использовать в приготовлении ужина – обжарить в них куриное филе.

Как приготовить:

Залить желатин частью молока от общего количества. Перемешать и оставить для набухания. В сотейнике соединить желтки и сахар, перетереть вилкой. Влить молоко. Прогреть, а потом довести до кипения, помешивая. Когда появятся пузырьки, снять с огня. Добавить желатин и тщательно перемешать до однородности. Немного остудить. В сметану добавить сахар, перемешать и влить до яичной смеси, снова перемешать. Вылить в форму, накрыть пленкой и отправить в морозилку.

Как готовит баварский крем автор рецепта – смотрите в видео.

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В восточных странах готовят басбусу, или арабский манник. Как это сделать – читайте здесь.