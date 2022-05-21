Еда
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 Интервью Зеленского 🔥 Герои Сегодня ⚠ Бензиновый кризис 💲 Что с долларом?

Как в детстве

Польская кухня

Десерт Королевы

Блины из картошки

Чай из сирени

Маринуем редиску
СЕГОДНЯ Еда

Воздушный баварский десерт за 15 минут – нужны молоко, три яйца и сметана

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
21 мая, 16:33
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Он получается невероятно нежным и прост в приготовлении. Подавать можно с ягодным топпингом, тертым шоколадом или украсить бисквит
Рецепт баварского десерта
Рецепт баварского десерта

Еще этот десерт называют баварским кремом, это действительно невероятно нежная субстанция. В рецепте используется желатин, что перекликается с красивым "Битым стеклом".

Кстати, к баварскому десерту тоже можно добавить кусочки фруктов и тертый шоколад. Но, как говорит фудблогер РЕЦЕПТЫ НАТАЛИ, и без дополнительных ингредиентов все получится очень вкусно.

Реклама

Можно использовать тетрапак из-под молока. Так десерт получится прямоугольным, но это изысканное сливочное угощение может быть абсолютно разных форм.

Баварский десерт

Баварский десерт
Баварский десерт

Ингредиенты:

Реклама
  • молоко – 300 мл;
  • желтки – 3 шт.;
  • сахар – 3 ст. л.;
  • ванильный сахар – пакетик;
  • сметана – 350 г;
  • желатин быстрорастворимый – 20 г.

Кстати, яичные белки можно использовать в приготовлении ужина – обжарить в них куриное филе.

Как приготовить:

  1. Залить желатин частью молока от общего количества. Перемешать и оставить для набухания.
  2. В сотейнике соединить желтки и сахар, перетереть вилкой. Влить молоко. Прогреть, а потом довести до кипения, помешивая. Когда появятся пузырьки, снять с огня.
  3. Добавить желатин и тщательно перемешать до однородности. Немного остудить.
  4. В сметану добавить сахар, перемешать и влить до яичной смеси, снова перемешать.
  5. Вылить в форму, накрыть пленкой и отправить в морозилку.

Как готовит баварский крем автор рецепта – смотрите в видео.

Реклама

В восточных странах готовят басбусу, или арабский манник. Как это сделать – читайте здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Поддерживай водный баланс
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Лайфхак недели
Домашнее миндальное молоко
Хакнуть
Не каждый знает
Блюда из одуванчиков
Готовить
Контроль качества
Как проверить дрожжи?
Узнать
Кулинарная скорая помощь
Чем заменить мясо в рационе?
Узнать
Подборка блюд
Что приготовить из кабачков
Рецепты
Секреты свежести
Как хранить грибы?
Узнать
Держи себя в форме
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять