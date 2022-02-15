Еда
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
✈ Отмена рейсов в Украину 🎤 Скандал на Нацотборе "Евровидения" ⚡ Война с РФ Олимпиада 2022 Олимпиада 2022
Поиск на segodnya.ua

Готовим тунец

Ужин за полчаса

Крабовые палочки

Для веганов

Как хранить инжир

Идеальный ланч-бокс
СЕГОДНЯ Еда

Сытнее и вкуснее каши – взбейте гречку с яйцами и обжарьте в панировочных сухарях

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
15 февраля, 08:10
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Да, получатся гречаники , которые советуют подавать со сметанно-чесночным соусом. Важно доводить их до готовности под крышкой, так блюдо получится максимально сочным
Постные котлеты из гречки
Постные котлеты из гречки / Фото: Depositphotos

Это тот случай, когда хочется преобразить любимую гречневую кашу во что-то вкусное, сытное. Кстати, в Италии гречку тоже едят, готовят с грибами и называют гречотто.

В нашем случае гречка отварится, соединится с яйцами и пассерованными овощами и обжарится, как котлеты.

Реклама

Автор рецепта Panna Lesia предлагает подавать гречаники со сметанно-чесночным соусом.

Гречаники с соусом

Гречаники с соусом
Гречаники с соусом / Фото: instagram.com/smaczny_warszawa_pl/

Ингредиенты:

Реклама
  • гречка – 1 стакан;
  • вода – 500 мл;
  • яйца – 2 шт.;
  • лук, морковь – по 1 шт.;
  • растительное масло – 2 ст. л.;
  • чеснок – 1 зуб.;
  • соль, перец – по вкусу;
  • панировочные сухари.

Для соуса:

  • сметана – 5 ст. л.;
  • чеснок – 1 зуб.;
  • укроп, соль.

Гречку можно использовать в омлетах и даже добавлять в гречневую кашу яблоки. Как это сделать – узнаете здесь.

Как приготовить:

Реклама
  1. Крупу хорошо промыть. Залить двумя стаканами воды. Отварить до готовности.
  2. Морковь натереть на мелкой терке. Лук нарезать мелко.
  3. На разогретом масле обжарить лук до прозрачности. Добавить морковь, обжаривать до мягкости. Добавить молотый перец. Перемешать. Убрать с огня.
  4. Гречке дать немного остыть, добавить к каше два яйца. Перебить блендером или помять картофелемялкой. Получится консистенция фарша.
  5. К каше добавить лук и морковь. Затем – чеснок, пропущенный через пресс. Хорошо перемешать.
  6. Из фарша смоченными в воде руками сформировать котлеты. Обвалять в панировочных сухарях.
  7. Обжарить на растительном масле по 5-6 минут с каждой стороны.
  8. Для соуса сметану соединить с измельченным чесноком, солью и укропом. Перемешать. Подавать гречаники с соусом.

Здесь увидите весь процесс приготовления этого блюда.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
💰💰💰
Мы нашли пиццу за 10 000 грн
Честный отзыв
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Невозможное возможно
VIP-ресторан в небе
Вау!
Блоггеры рекомендуют
Лучшие рестораны мира

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять