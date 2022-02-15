Сытнее и вкуснее каши – взбейте гречку с яйцами и обжарьте в панировочных сухарях

Да, получатся гречаники , которые советуют подавать со сметанно-чесночным соусом. Важно доводить их до готовности под крышкой, так блюдо получится максимально сочным

Постные котлеты из гречки / Фото: Depositphotos

Это тот случай, когда хочется преобразить любимую гречневую кашу во что-то вкусное, сытное. Кстати, в Италии гречку тоже едят, готовят с грибами и называют гречотто.

В нашем случае гречка отварится, соединится с яйцами и пассерованными овощами и обжарится, как котлеты.

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Автор рецепта Panna Lesia предлагает подавать гречаники со сметанно-чесночным соусом.

Гречаники с соусом

Гречаники с соусом / Фото: instagram.com/smaczny_warszawa_pl/

Ингредиенты:

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гречка – 1 стакан;

вода – 500 мл;

яйца – 2 шт.;

лук, морковь – по 1 шт.;

растительное масло – 2 ст. л.;

чеснок – 1 зуб.;

соль, перец – по вкусу;

панировочные сухари.

Для соуса:

сметана – 5 ст. л.;

чеснок – 1 зуб.;

укроп, соль.

Гречку можно использовать в омлетах и даже добавлять в гречневую кашу яблоки. Как это сделать – узнаете здесь.

Как приготовить:

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Крупу хорошо промыть. Залить двумя стаканами воды. Отварить до готовности. Морковь натереть на мелкой терке. Лук нарезать мелко. На разогретом масле обжарить лук до прозрачности. Добавить морковь, обжаривать до мягкости. Добавить молотый перец. Перемешать. Убрать с огня. Гречке дать немного остыть, добавить к каше два яйца. Перебить блендером или помять картофелемялкой. Получится консистенция фарша. К каше добавить лук и морковь. Затем – чеснок, пропущенный через пресс. Хорошо перемешать. Из фарша смоченными в воде руками сформировать котлеты. Обвалять в панировочных сухарях. Обжарить на растительном масле по 5-6 минут с каждой стороны. Для соуса сметану соединить с измельченным чесноком, солью и укропом. Перемешать. Подавать гречаники с соусом.

Здесь увидите весь процесс приготовления этого блюда.